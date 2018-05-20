Главный приз Каннского кинофестиваля получил японский фильм "Магазинные воришки"

Кинолента рассказывает о семье бедного японского рабочего, которая существует практически только на пенсию бабушки, из-за чего некоторые из родственников подворовывают в магазина

Фото: AFP

Японский фильм "Магазинные воришки" режиссера Хирокадзу Корээда получил Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского кинофестиваля.

Японский фильм "Магазинные воришки" рассказывает о семье бедного японского рабочего, которая существует практически только на пенсию бабушки, из-за чего некоторые из родственников подворовывают в магазинах. Однажды глава семейства подбирает на улице маленькую девочку. Семья продолжает свое дружное существование, но однажды они видят объявление о пропавшей девочке, что влечёт за собой проблемы для семьи.

Вторую по значимости награду 71-го Каннского кинофестиваля, Гран-при, получил Спайк Ли за картину "Черный клановец" (BlacKkKlansman). Картина с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном рассказывает о темнокожем полицейском, который вступает в ряды Ку-клукс-клана в начале 1970-х годов. Ранее картину уже наградило Экуменическое жюри.

Церемония оглашения победителей проходит во Дворце фестивалей.

Напомним, в этом году Каннский фестиваль ужесточил правила для участников. В рамках 71 кинофестиваля в Каннах не будет предпремьерных показов для журналистов и кинокритиков.

Как мы писали, Пенелопа Крус сменила два изысканных наряда от Chanel на открытии Каннского фестиваля.