"Глаз не оторвать": сексуальная Настя Каменских в черном бикини позирует перед Потапом

Певица похвасталась загорелым телом

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая появилась на страницах мексиканского журнала Playboy, наслаждается отдыхом на экзотическом курорте Мексики. Вместе со звездой, разумеется, улетел в теплые края ее супруг – украинский рэпер Потап. Сама же певица на протяжении своих каникул радует поклонников откровенными фото с пляжа. Потап ни раз признавался, что нисколько не запрещает Насте публиковать столь откровенные фото, наоборот – он гордится ею.

Мама Насти Каменских записала дуэт с Аллой Кудлай. Подробности в сюжете:

Так, на новом кадре в солнечной Мексике Настя Каменских предстала перед камерой своего любимого супруга в откровенном образе – черном бикини. Пикантности кадру придает влажная кожа и отсутствие макияжа.

"Спокойствие, умиротворение и уединение", – написала NK под опубликованным фото.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle психолог и писательница Анна Богинская прокомментировала публикации в Instagram Насти Каменских и alyona alyona. Узнайте, почему артистки делятся откровенными кадрами на своих страницах.

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