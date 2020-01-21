"Глаз не оторвать": сексуальная Настя Каменских в черном бикини позирует перед Потапом
Певица похвасталась загорелым телом
Украинская певица Настя Каменских, которая появилась на страницах мексиканского журнала Playboy, наслаждается отдыхом на экзотическом курорте Мексики. Вместе со звездой, разумеется, улетел в теплые края ее супруг – украинский рэпер Потап. Сама же певица на протяжении своих каникул радует поклонников откровенными фото с пляжа. Потап ни раз признавался, что нисколько не запрещает Насте публиковать столь откровенные фото, наоборот – он гордится ею.
Мама Насти Каменских записала дуэт с Аллой Кудлай. Подробности в сюжете:
Так, на новом кадре в солнечной Мексике Настя Каменских предстала перед камерой своего любимого супруга в откровенном образе – черном бикини. Пикантности кадру придает влажная кожа и отсутствие макияжа.
"Спокойствие, умиротворение и уединение", – написала NK под опубликованным фото.
Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle психолог и писательница Анна Богинская прокомментировала публикации в Instagram Насти Каменских и alyona alyona. Узнайте, почему артистки делятся откровенными кадрами на своих страницах.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.