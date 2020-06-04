Глаз не отвести: супруга MONATIK продемонстрировала фигуру в купальнике

Ирина Демичева поделилась солнечным фото на берегу океана

Супруга украинского певца MONATIK, который недавно впервые показал свою семью в новом фильме-биографии, поделилась архивным снимком с отдыха. Ирина Демичева на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором продемонстрировала фигуру в черном купальнике с высокой талией. Женщина позирует на пляже солнечного Майами, куда в прошлом году отправилась с мужем и сыновьями.

В публикации к снимку Ирина вспомнила о тех днях, когда они могли путешествовать по миру. Она также выразила надежду, что этим летом им с семьей удастся оказаться на берегу океана.

Жена MONATIK Ирина Демичева в купальнике Фото: instagram.com/irinademicheva

"Как же этим летом, хотелось бы очутиться на берегу океана и чувствовать это ощущения счастья, которое дарит пребывание на пляже, в кругу родных и близких людей, строить замки из песка с сыновьями и смеяться от души с друзьями, благодарить Вселенную за такую семью и жизнь ,которую подарили. Искренне желаю всем как можно больше счастливых дней в жизни и чудеснейших воспоминаний, и добра, и людей настоящих и любви взаимной", – написала Ирина.

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Напомним, что не так давно MONATIK впервые показал лицо сына.

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