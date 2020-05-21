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Валерий Харчишин признался, что у него была наркотическая зависимость: "До сих пор за это стыдно"

Фронтмен группы "Друга ріка" имел проблемы с алкоголем

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:19

Украинский певец и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, который ранее обнародовал свой результат теста на COVID-19, сделал откровенное признание. Оказывается, что музыкант употреблял наркотики и был зависим от алкоголя.

Такими откровениями Валерий поделился в прямом эфире в Instagram Оли Поляковой во время игры "Правда или действие". Фронтмен группы "Друга ріка" заявил, что пробовал марихуану, от которой ему всегда становится грустно, и MDMA. Этот опыт оказался для него ужасным. Валерий Харчишин вспомнил момент, когда они с членами коллектива возвращались на самолете с концерта, под воздействием наркотиков, он своим ужасным лицом испугал музыкантов.

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин
Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин
Фото: nstagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Я никогда не употреблял инъекционных наркотиков, ЛСД, грибов. Марихуану – да, но мне скучно от нее. Когда-то давно попробовал MDMA, и это было ужасно. Мы летели с концерта, было очень смешно и страшно – и мне, и людям. У меня были глаза по 7 копеек. До этого я хотел спать, мне было очень плохо, бодун, усталость после концерта", – рассказал Харчишин.

INSTAGRAM

По словам 45-летнего музыканта, в молодости он пробовал разные вещества, но больше всего проблем у него возникало из-за алкоголя. Ему до сих пор стыдно, что однажды он выступал в нетрезвом состояние, а после не помнил, как прошел концерт.

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"Когда-то это было проблемой, потому что в те времена, когда мы начинали играть, мы иногда даже не понимали, что делаем, когда выходили на сцену. Это просто алкоголь – самый страшный наркотик, который есть в мире. Как-то я вышел на сцену, исполнил концерт, а после понял, что ничего не помню – был он, или не было его. За это мне до сих пор очень стыдно", – признался Валерий.

    Напомним, что Валерий Харчишин в начале карантина попал в больницу Белой Церкви с подозрением на коронавирус. После возвращения из Италии у музыканта проявились симптомы COVID-19 и он сразу же вызвал скорую помощь. Но коронавирус врачи не подтвердили, а диагностировали у музыканта двухстороннюю пневмонию.

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