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"Глаза печальные": Ани Лорак вызвала сочувствие у поклонников

Певица разместила новое фото в облегающем бархатном платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:46
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак недавно оказалась в центре скандала. Ее муж – Мурат Налчаджиоглу был замечен в компании незнакомки в одном из ночных клубов Киева. Позже тема стала широко обсуждаться в сети. Поклонники часто пишут Каролине слова поддержки в Instagram.

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Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak/

В комментариях под последним фото звезды некоторые подписчики певицы отметили, что на фото она выглядит грустной, а "выдают ее глаза": "Какая красивая линяя плеча, зона декольте. Но глаза печальные(( Не грустите, милая Каролиночка, наши сердца всегда с Вами! Даст Бог, всё будет хорошо!", "После информации о дурковании супруга у нее в глазах я лично не вижу того огня что был раньше. Грустные глаза! Как бы ее внешность не была обалденной. Душу не спрячешь! В глазах все видно", "Грустные глазки последние время на всех фото...", – пишут комментаторы под фото.

Ранее мы писали о том, что Лорак впервые заговорила об измене мужа. Сейчас артистка активно гастролирует в России, она снимается в популярных шоу, куда ее очень часто приглашают в качестве звездной судьи .

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Источник: "Сегодня"
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