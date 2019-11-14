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"Глаза опухшие от слез": жена Алека Болдуина после потери ребенка перенесла операцию

У женщины замер плод на четвертом месяце беременности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
Алек и Хилария Болдуин
Алек и Хилария Болдуин
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

На днях супруга голливудского актера Алека Болдуина Хилария сообщила печальную новость – спустя пол года после потери ребенка их семью снова постигло несчастье. На четвертом месяце беременности плод замер и 35-летней женщине пришлось пережить операцию по удалению эмбриона. Отметим, что у пары должна была родиться дочка.

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Последними новостями Хилария поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram. Также она сообщила, что после хирургического вмешательства приходит в себя.

INSTAGRAM (@hilariabaldwin)

"Глаза опухшие от слез, слабая после анестезии, судороги из-за операции... Но я сделала это, и хочу, чтобы вы знали, что со мной все в порядке. Я благодарна моей семье, друзьям, врачам и медсестрам, а также всем вам, кто поддерживал меня в это трудное время. Вы не представляете, как много это значит для меня. Шаг за шагом... Теперь я начинаю путешествие к исцелению", – написала Хилария.

Ранее голливудский актер Алек Болдуин предстал перед судом после скандальной драки.

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