GO-A представит Украину на Евровидении-2020: текст песни победителя Нацотбора

Узнайте, о чем поет украинская группа

В субботу, 22 февраля, закончился финал Национального отбора на "Евровидение-2020". Согласно результатам голосования жюри и зрителей, Украину на международной арене в Роттердаме представит группа GO-A с аутентичной песней "Соловей".

Сегодня.Lifestyle публикуют текст песни "Соловей", с которой группа GO-A выступит на конкурсе "Евровидение-2020".

Текст песни GO-A "Соловей"

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із-за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити — не вміла забути.

Якби я того не знала,

Я б з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити — не вміла забути.

Как выступила представительница Украины на "Евровидении-2020" GO-A в финале Нацотбора:

Смотрите также видео выступлений всех финалистов Нацотбора на "Евровидение-2020".

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