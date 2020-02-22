GO-A представит Украину на Евровидении-2020: текст песни победителя Нацотбора
Узнайте, о чем поет украинская группа
В субботу, 22 февраля, закончился финал Национального отбора на "Евровидение-2020". Согласно результатам голосования жюри и зрителей, Украину на международной арене в Роттердаме представит группа GO-A с аутентичной песней "Соловей".
Сегодня.Lifestyle публикуют текст песни "Соловей", с которой группа GO-A выступит на конкурсе "Евровидение-2020".
Ой ходила я в долину
По червоную калину,
Ой ходила я в долину
По червоную калину.
Назбирала квіточок,
Заплітала в віночок,
Заплітала в віночок,
Руту і барвіночок.
А до мене Ванюша
Із-за гаю поспіша,
А до мене Ванюша
Ти Катруся хороша!
Мила моя Катруся
Я з тобою люблюся,
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити — не вміла забути.
Якби я того не знала,
Я б з тобою не гуляла.
Не ходила долину,
Не ламала б калину.
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся,
А як узна матуся, то розійдемося.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити — не вміла забути.
Как выступила представительница Украины на "Евровидении-2020" GO-A в финале Нацотбора:
Смотрите также видео выступлений всех финалистов Нацотбора на "Евровидение-2020".
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