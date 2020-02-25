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Go_A представят Украину на Евровидении-2020: все подробности пресс-конференции

Победители Нацотбора подписали договор с НОТУ и пообщались с прессой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38

Финал Нацотбора на "Евровидение-2020" состоялся в прошлую субботу, 22 февраля. По результатам голосования, победителем конкурса стала группа Go_A. Отметим, что коллектив получил максимальное количество баллов как от зрителей, так и от жюри. А 25 февраля Go_A подписали договор с НОТУ и теперь точно являются представителями Украины на "Евровидении-2020" в Роттердаме.

После подписания документа коллектив, а также музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта и председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания дали пресс-конференцию, в ходе которой обсудили договор с НОТУ, прокомментировали критику и рассказали детали написания песни "Соловей".

О договоре с НОТУ

Напомним, в прошлом году Украина отказалась от участия в "Евровидении" из-за того, что победительница Нацотбора-2019 MARUV не подписала договор с НОТУ, условия которого назвала "кабальными". Поэтому в этот раз украинцы еще более пристально следили за ходом событий. В результате Go_A подписали контракт. По словам участников группы, в нем не было никаких подводных камней.

Go_A представит Украину на "Евровидении-2020"
Go_A представит Украину на "Евровидении-2020"
Фото: instagram.com/go_a_band

О критике

Несмотря на высокие баллы, после победы Go_A в финале Нацотбора многие раскритиковали их выступление и конкурсную песню. Среди них и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который назвал композицию "псевдоэтно".

Солистка коллектива Екатерина Павленко считает, что каждый имеет право на свою позицию. А вот музыкальный продюсер Нацотбора на "Евровидение-2020" Руслан Квинта резко высказался о заявлении фронтмена группы "Антитела":

"Это все равно, что я бы сказал, что Тарас Тополя – сын дерева, а жена у него – мальчик, потому что она Alyosha", – сказал Руслан Квинта во время пресс-конференции.

Смотрите также видео об интригах Нацотбора на "Евровидение-2020":

О песне "Соловей"

В рамках мероприятия солистка Go_A Екатерина Павленко объяснила происхождение некоторых слов из песни, в частности, о которых говорил Тарас Тополя.

"У каждого свое мнение. Территория Украины – одна из крупнейших в Европе. Изучая фольклор всей территории Украины, я увидела такую картину, что в каждом регионе свой диалект. Даже взять Сумы и Чернигов – диалекты отличаются. Мы работаем с фольклорным материалом, и мы стараемся песни выкопать. И поэтому все диалектизмы, которые встречаются в нашем творчестве, это не потому, что мы захотели и так сделали, – так было. И это совсем не похоже на то, что сейчас", – говорит Екатерина.

Солистка группы Go_A
Солистка группы Go_A
Фото: instagram.com/eurovision.ua

"Это классно, что люди начали анализировать тексты. Раньше всем было все равно, о чем поется. О песне говорят, значит она вызывает какие-то эмоции. Что чувствует человек, то он и генерирует потом в комментариях", – добавила Екатерина.

На вопрос о предстоящем выступлении на международном конкурсе участники Go_A ответили, что пока ничего конкретного сказать не могут и для подготовки есть еще достаточно времени.

Кроме того, Go_A рассказали, как будут общаться с российской прессой на "Евровидении-2020". По словам солистки группы Екатерины Павленко, они готовы к общению, но, по возможности, будут избегать его: "Если этого общения невозможно избежать, то мы к нему готовы. Но если у нас будет возможность, то не будем делать этого". Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания также поделился мнением по поводу общения с российскими СМИ.

Отметим, "Евровидение-2020" будет проходить в Роттердаме, Нидерланды, 12-14-16 мая. Ранее организаторы раскрыли имена приглашенных звезд и интригующие подробности шоу.

Узнайте также свежие ставки букмекеров на победителя "Евровидения-2020". После Нацотбора позиции Украины улучшились.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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