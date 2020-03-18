Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Go_A прокомментировали отмену Евровидения-2020

Музыканты поблагодарили всех за поддержку

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 22:49

Группа Go_A, которая в этом году должна была представить Украину на "Евровидении", прокомментировала отмену международного конкурса. Шоу перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса, но власти Роттердама не будут прекращать переговоры с организаторами.

Читайте также:
"GO_A остаются победителями Нацотбора": реакция Украины на отмену Евровидения-2020

На своей странице в Instagram участники поблагодарили поклонников за поддержку и напомнили, что в следующем году они все же отправятся на конкурс представлять Украину.

"Видимо, вы уже видели, что в этом году "Евровидение" отменено по понятным причинам. Но мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на "Евровидении-2021". Телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ в 2021 году дополнительный Национальный отбор проводить не будут... Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей! Берегите себя и родных, следите за здоровьем! А когда ситуация стабилизируется – обязательно встретимся на концертах и ​​фестивальных площадках", – заявили музыканты.

Смотрите, как прошел финал Национального отбора на конкурс "Евровидение-2020":

Ранее мы писали, что представители России на "Евровидении-2020" нарушили правила конкурса.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"GO_A остаются победителями Нацотбора": реакция Украины на отмену Евровидения-2020 Евровидение-2020 перенесли на следующий год: официальное заявление GO_A вошли в пятерку фаворитов Евровидения-2020
шоу-бизнес карантин пандемия Евровидение 2020 GO-A
Реклама

Новости партнеров

Жареный карась без костей: рецепт подсмотрели в Якутии
Жареный карась без костей: рецепт подсмотрели в Якутии
Ученые рассказали, кто чаще умирает от коронавируса
Ученые рассказали, кто чаще умирает от коронавируса
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год

Популярные статьи

Сегодня, 15:30Афиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

Сегодня, 13:59Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 12:00Food

Как правильно варить перловку

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

Вчера, 19:17Wellness

Медицинскую маску можно сделать дома: пошаговая инструкция

Вчера, 18:01Wellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

Вчера, 17:43Психология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

Вчера, 13:07Fun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

Вчера, 09:30Food

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

Вчера, 09:16Fun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

16 мартаFood

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

16 мартаПсихология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

16 мартаFun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

16 мартаWellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

16 мартаFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Новости партнеров

Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Чистим любую рыбу как на Севере: чешуя не разлетается
Чистим любую рыбу как на Севере: чешуя не разлетается
Смешиваем яйцо с кефиром: сытный завтрак в пять минут
Смешиваем яйцо с кефиром: сытный завтрак в пять минут
Как снизить артериальное давление: три простых способа
Как снизить артериальное давление: три простых способа
Вкусный ужин без возни: все в одной сковородке
Вкусный ужин без возни: все в одной сковородке
Кардиологи назвали главное правило правильного питания
Кардиологи назвали главное правило правильного питания