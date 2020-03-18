Go_A прокомментировали отмену Евровидения-2020
Музыканты поблагодарили всех за поддержку
Группа Go_A, которая в этом году должна была представить Украину на "Евровидении", прокомментировала отмену международного конкурса. Шоу перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса, но власти Роттердама не будут прекращать переговоры с организаторами.
На своей странице в Instagram участники поблагодарили поклонников за поддержку и напомнили, что в следующем году они все же отправятся на конкурс представлять Украину.
"Видимо, вы уже видели, что в этом году "Евровидение" отменено по понятным причинам. Но мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на "Евровидении-2021". Телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ в 2021 году дополнительный Национальный отбор проводить не будут... Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей! Берегите себя и родных, следите за здоровьем! А когда ситуация стабилизируется – обязательно встретимся на концертах и фестивальных площадках", – заявили музыканты.
Смотрите, как прошел финал Национального отбора на конкурс "Евровидение-2020":
Ранее мы писали, что представители России на "Евровидении-2020" нарушили правила конкурса.
Все подробности в спецтеме Евровидение-2020
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