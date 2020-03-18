Go_A прокомментировали отмену Евровидения-2020

Музыканты поблагодарили всех за поддержку

Группа Go_A, которая в этом году должна была представить Украину на "Евровидении", прокомментировала отмену международного конкурса. Шоу перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса, но власти Роттердама не будут прекращать переговоры с организаторами.

На своей странице в Instagram участники поблагодарили поклонников за поддержку и напомнили, что в следующем году они все же отправятся на конкурс представлять Украину.

"Видимо, вы уже видели, что в этом году "Евровидение" отменено по понятным причинам. Но мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на "Евровидении-2021". Телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ в 2021 году дополнительный Национальный отбор проводить не будут... Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей! Берегите себя и родных, следите за здоровьем! А когда ситуация стабилизируется – обязательно встретимся на концертах и ​​фестивальных площадках", – заявили музыканты.

Смотрите, как прошел финал Национального отбора на конкурс "Евровидение-2020":

Ранее мы писали, что представители России на "Евровидении-2020" нарушили правила конкурса.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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