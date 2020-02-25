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Go_A высказались о договоре с НОТУ, который отказалась подписывать MARUV

Победителей Нацотбора устраивают условия контракта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30

22 февраля состоялся финал Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020", который состоится в мае в Роттердаме. По результатам голосования зрителей и жюри, нашу страну на международной сцене будет представлять группа Go_A. Сегодня, 25 февраля, прошла пресс-конференция коллектива, на которой музыканты рассказали о подписанном контракте с UA:Суспільне. Отметим, что в прошлом году победительница Нацотбора MARUV отказалась подписывать договор из-за, по ее словам, кабальных условий.

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В этом году украинцы ждали вердикта Go_A, ведь их также могли не устроить условия. Но, по словам участников группы, договор они подписали. Более того, в нем не было никаких подводных камней.

"Мы его подписали, поэтому нам все понравилось. Там никто никого не ограничивает. UA:Суспільне полностью заинтересовано в том, чтобы достойно представить Украину. Поэтому там нет подводных камней", – откровенно ответили музыканты во время пресс-конференции.

Узнайте также подробности закулисья финала Нацотбора на "Евровидение-2020":

А вот ситуацию с MARUV, которая произошла в прошлом году, Go_A отказались комментировать. Солистка группы Катерина Павленко заявила, что ничего не может сказать по поводу прошлогоднего скандала, ведь лично с MARUV не знакома и не знает деталей случившегося.

Ранее мы также писали, что Руслан Квинта отреагировал на скандал с TVORCHI.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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