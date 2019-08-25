Год назад: Тина Кунаки показала архивные фото со свадьбы с Венсаном Касселем

Знаменитая пара отмечает первую годовщину свадьбы

Тина Кунаки показала архивные фото со свадьбы Фото: instagram.com/tinakunakey

В субботу, 24 августа, Тина Кунаки и Венсан Кассель отметили первую годовщину со дня свадьбы. В своем Instagram 22-летняя модель поделилась новыми снимками с того самого дня, когда она стала женой французского актера.

О том, сколько стоят современные свадьбы, смотрите в ролике:

На фотографиях, которые ранее не были опубликованы, Тина и Венсан нежно обнимаются и целуются. Невеста позирует в платье от Веры Вонг с пышной юбкой и глубоким декольте. "Бесконечность – не предел", – подписала один из кадров Тина.

Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя Свадьба Тины Кунаки и Венсана Касселя 1/5

Венсан Кассель в честь годовщины женитьбы запостил в своем профиле романтичное черно-белое фото с женой, лаконично подписав его "Титин и Венс".

INSTAGRAM

А недавно в сети появились снимки Венсана Касселя с его новорожденной дочерью. Напомним, что в апреле 22-летняя модель, жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки родила первенца. Радостной новостью знаменитый отец поделился в своем блоге. Кассель также рассекретил пол ребенка и его необычное имя.

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