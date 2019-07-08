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Год вместе: Хейли Болдуин трогательно поздравила Джастина Бибера с годовщиной помолвки

Модель призналась, еще сильнее любит своего супруга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber

Звездная пара Джастин Бибер и Хейли Болдуин сегодня празднуют годовщину помолвки. В прошлом году появились слухи, которые вскоре подтвердились – влюбленные действительно помолвлены. Уже в этом году Хейли поздравила своего любимого со знаковой для них датой.

Смотрите видео о том, почему Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу:

На своей странице в Instagram Хейли Болдуин опубликовала совместное фото, под которым написала о трогательном и веселом для нее дне.

"Год назад я сказала "да", чтобы стать твоим лучшим другом на всю жизнь и сегодня я люблю тебя еще больше, чем раньше. Благодаря тебе жизнь с каждым днем ​​становится все прекраснее, мое сердце принадлежит тебе навсегда". – написала супруга Бибера.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли (Болдуин) Бибер официально стали мужем и женой осенью 2018 года и планировали сыграть свадьбу еще в феврале, однако перенесли дату из-за депрессии певца. Бибер до сих пор не является эмоционально стабильным, поэтому неизвестно, когда влюбленные проведут церемонию

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Источник: Сегодня
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