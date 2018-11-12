Голливудский актер Джерард Батлер показал свой сгоревший дотла особняк

Дом звезды располагался в Малибу

У Джерарда Батлера сгорел дом в Малибу. Фото: instagram.com/gerardbutler

Голливудский актер Джерард Батлер стал одним из тех знаменитостей, чей особняк пострадал во время мощных лесных пожаров в Калифорнии. Звезда фильма "Голая правда" во время пожара был эвакуирован.

После того, как пожарным удалось побороть стихию, Батлер вернулся на место происшествия. В своих сторис в Instagram актер поделился шокирующими кадрами своего сгоревшего дома. От роскошного особняка звезды не осталось ничего. Также сгорел автомобиль артиста.

"Вернулся в мой дом в Малибу после эвакуации. Тяжелые время в Калифорнии. Я вдохновлен мужеством, духом и самопожертвованием пожарных", – прокомментировал ужасающие кадры Джерард.

Напомним, что на прошлых выходных Калифорнию охватили мощнейшие лесные пожары. Стихия унесла жизни девятерых человек и охватила огнем почти семь тысяч домов города Парадайз. Здесь были расположены дома многих знаменитостей. Из своих особняков пришлось срочно эвакуироваться Леди Гаге, Кейтлин Дженнер, Алиссе Милано, Ким Кардашян. Огонь также подобрался к дому Уилла Смита. Актер сообщил, что обеспокоенная дочь попросила отца глянуть, как близко к их дому пожар. После этого Смит не сообщал, сгорел ли их дом или нет.