Голограмма Уитни Хьюстон отправится в турне: подробности

Создатели обещают невероятное шоу

Популярная певица и актриса Уитни Хьюстон, которая умерла в 2012 году, отправится в концертный тур! В этом нет ничего мистического и сверхъестественного. Просто в турне отправится голограмма певицы Уитни Хьюстон. Об этом сообщает издание The Independent.

Создатели проекта обещают поклонникам артистки нечто невероятное уже в 2020 году. Они старались сделать шоу максимально похожим на настоящий концерт.





Напомним, в документальном фильме об Уитни Хьюстон, премьера которого состоялась в рамках Каннского фестиваля, сказано, что певица в детстве подверглась насилию со стороны старшей двоюродной сестры Ди Ди Варвик.

36-летняя жительница штата Миссури Рена Хьюстон сама утверждает, что именно она биологическая дочь покойной Уитни. По словам Рени, Уитни родила ее в 1981 году, в возрасте 18 лет и отдала ее в детский дом в Сент-Луисе (США), поскольку ребенок мог разрушить карьеру молодой начинающей певицы.

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