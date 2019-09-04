Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Голограмма Уитни Хьюстон отправится в турне: подробности

Создатели обещают невероятное шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30

Популярная певица и актриса Уитни Хьюстон, которая умерла в 2012 году, отправится в концертный тур! В этом нет ничего мистического и сверхъестественного. Просто в турне отправится голограмма певицы Уитни Хьюстон. Об этом сообщает издание The Independent.

Читайте также:
СМИ: В США объявилась внебрачная дочь Уитни Хьюстон

Создатели проекта обещают поклонникам артистки нечто невероятное уже в 2020 году. Они старались сделать шоу максимально похожим на настоящий концерт.



Напомним, в документальном фильме об Уитни Хьюстон, премьера которого состоялась в рамках Каннского фестиваля, сказано, что певица в детстве подверглась насилию со стороны старшей двоюродной сестры Ди Ди Варвик.  

36-летняя жительница штата Миссури Рена Хьюстон сама утверждает, что именно она биологическая дочь покойной Уитни. По словам Рени, Уитни родила ее в 1981 году, в возрасте 18 лет и отдала ее в детский дом в Сент-Луисе (США), поскольку ребенок мог разрушить карьеру молодой начинающей певицы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Наркотики, кино и сцена: неизвестные факты из жизни Уитни Хьюстон
актриса певица турне Уитни Хьюстон
Реклама

Новости партнеров

Боярский выпустил клип на песню «Хорошего Питера»
Боярский выпустил клип на песню «Хорошего Питера»
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Дети Веры Брежневой: как воспитывает дочек звездная мама
Дети Веры Брежневой: как воспитывает дочек звездная мама

Популярные статьи

Сегодня, 11:54Fun

4 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:45Техно

Facebook отказывается от лайков ради "психического здоровья"

Сегодня, 10:35Шоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

Сегодня, 09:14Афиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

Сегодня, 08:04Fun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

Вчера, 20:10Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:54Шоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

Вчера, 16:31Шоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

Вчера, 12:45Wellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

Вчера, 09:15Fun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

2 сентябряТехно

Google добавит в Android раздражающую функцию

2 сентябряШоу-бизнес

30-летняя испанская певица погибла во время выступления на сцене

2 сентябряШоу-бизнес

"Папа выпил эликсир молодости": Юлия Санина впервые показала родителей

2 сентябряFun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

2 сентябряТехно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

1 сентябряEvents

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
Кабачки с яйцом на сковороде
Кабачки с яйцом на сковороде
В сети показали все купальники Насти Каменских
В сети показали все купальники Насти Каменских
Как понравиться велосипедисту: 5 чисто женских советов
Как понравиться велосипедисту: 5 чисто женских советов
Обниматель панд и еще 11 профессий, которым не нужно учиться
Обниматель панд и еще 11 профессий, которым не нужно учиться