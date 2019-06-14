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"Голос. Діти 5": что будет в четвертом выпуске

Стало известно, кто первый из тренеров наберет всю команду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
"Голос. Діти 5": подробности 4 выпуска
"Голос. Діти 5": подробности 4 выпуска
Фото: Канал "1+1"

В это воскресенье телезрители увидят завершающий выпуск слепых прослушиваний на проекте "Голос. Діти 5". Свободных мест в командах тренеров почти не осталось, а за кулисами ожидает своего выхода на сцену больше двадцати детей.

"Меня пугает, что сегодня последний отборочный день, и я могу не успеть выступить. Это такая тревога непонятная мне, я так никогда не переживала", "Место в этом проекте – на вес золота, поэтому каждый будет бороться за свою судьбу", – делятся переживаниями юные участники перед выходом на сцену.

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Кому из юных вокалистов удастся развернуть красные кресла и пройти на следующий этап "Бои", телезрители узнают в это воскресенье в 21:00 на "1+1".

В последний день выбора вслепую телезрители познакомятся с двенадцатилетним Ярославом Рогальским. Мальчик приходит на "Голос. Діти" начиная с первого сезона. Юному вокалисту ни разу не удавалось пройти предварительный отбор и выйти на сцену проекта, но несмотря на неудачи, он не сдался и пришел в пятый раз: "Я ждал шанса попасть на "слепые прослушивания" 5 лет, и буду приходить на проект до тех пор, пока тренеры ко мне не развернуться". Для слепых прослушиваний мальчик выбрал украинскую народную песню "Чорні черешні".

"Голос. Діти 5": что будет в 4 выпуске
"Голос. Діти 5": что будет в 4 выпуске
Фото: Канал "1+1"

Бороться за свое место на проекте будет и юный блоггер из Одессы, девятилетняя Полина Бабий. Девочка больше всего на свете мечтает стать такой же известной певицей, как Тина Кароль. Для этого Полина много занимается, участвует в вокальных конкурсах и везде снимает все происходящее на камеру. Девочка обожает камеры и мечтает выступить для многомиллионной аудитории "Голос. Діти". Полина выйдет на сцену с песней группы Beatles "Can’t buy me love" и попробует развернуть кресла звездных наставников.

На "Голос. Діти" пришла и четырнадцатилетняя Алина Валуйская, чтобы своим выступлением поддержать детей, которые также, как и она, сталкиваются с издевательствами в школе. "Музыка спасла мою жизнь. Одноклассники очень плохо ко мне относились, было много насмешек. Обзывали меня, говорили, что я ни на что не способна, что плохо пою. Я была вынуждена перейти на домашнее обучение", – делится Алина. Для слепых прослушиваний девочка выбрала песню Fugees "Killing me softly".

"Голос. Діти 5": выпуск 4
"Голос. Діти 5": выпуск 4
Фото: Канал "1+1"

Попробовать свои силы на проекте решила и двенадцатилетняя Лиза Андрейко из Киева. Девочка мечтает выступить на проекте "Голос. Діти" и стать популярной певицей, ведь у нее есть для этого очень сильная мотивация: ее должен заметить отец, который перестал общаться с дочерью после развода. "Я хочу сказать всем родителям, что даже, если они расходятся, нужно помнить, что дети – это не игрушки", – сказала девочка. Для слепых прослушиваний Лиза выбрала зажигательную песню победительницы Евровидения 2018 Netta – Toy.

Смогут ли эти и другие участники развернуть тренерские кресла и пройти дальше, телезрители узнают в 21:00 на телеканале "1+1". Напоминаем, что 7 июля Netta выступит на Суперфинале "Голос. Діти".

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