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"Голос. Діти 5": что будет в пятом выпуске

Звездные тренеры рассказали, как будут вести свои команды к победе

DZIDZIO Фото: пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 состоится самый драматичный этап шоу "Голос. Діти 5" – "Бои". Телезрителей ждут популярные хиты в исполнении юных вокалистов, а тренеров – очень непростой выбор, ведь из двенадцати участников в каждой команде в следующий этап пройдут только четверо.

Звездные наставники уже провели десятки часов репетиций со своими участниками и выработали стратегию, согласно которой планируют одержать победу в шоу. Тренеры рассказали, как формировали вокальные тройки, выбирали репертуар и как будут делать сложный выбор.

Джамала Фото: пресс-служба

"Моя стратегия заключается в выборе песен и аранжировках. Мне кажется, с детьми больше возможности экспериментировать. В "Голос країни" участники приходили с определенным багажом, с артистическим стажем. Дети же верят твоему слову, видению. Это очень ценно. В этот момент ты понимаешь, что можешь создавать нового артиста, делать музыку, которая его раскроет", – рассказала молодая мама Джамала.

Надя Дорофеева и Позитив Фото: пресс-служба

Надя Дорофеева и Позитив рассказали, как проходила подготовка к этапу "Бои". "Несколько раз у нас возникали споры по поводу выбора песен, ведь и у меня, и у Позитива есть свое музыкальное видение. Вот почему двойное кресло – это и подарок, и самая большая трудность. Бывает непросто, но мы находим компромиссы", – поделилась певица. А Позитив добавил, что это все очень непростые процессы, но они с Надей нацелены показать и раскрыть каждого юного артиста: правильно распределить голоса и характеры, чтобы один не затмил другого.

DZIDZIO рассказал, что вокальные тройки на этап "Бои" он определил очень легко: "У меня в команде есть три "кнопочки", которые поют народные песни, есть три девочки "зажигалочки", трое ребят, которые музыкально подходят друг другу и участники, которые разыграют на сцене настоящий вокальный спектакль. Моя четверка трио очень легко и удачно сложилась. Я переживаю, как буду выбирать, но для себя решил, что поддержу сильнейшего, и того, кто умеет делиться эмоциями со зрителем".

DZIDZIO Фото: пресс-служба

Стоит отметить, что в это воскресенье на сцену "Голос. Діти" готовится выйти рекордсменка по просмотрам в YouTube – Варя Кошевая, которая хочет доказать самой себе, что способна пройти дальше этапа "Бои". За право остаться в шоу будет бороться вокалист из Грузии с невероятным голосом и большим сердцем – Александр Зазарашвили, который уговорил родителей усыновить соседских детей, чья семья погибла в аварии. Выйдет на сцену и юный Элвис Пресли – Яросолав Карпук, дочь барабанщика Есения Селезнева, Ярослав Рогальский, который с пятого раза прошел на слепые прослушивания и развернул тренерские кресла и другие юные таланты.

Телезрители с нетерпением ждут не только выступления трио, но и новые наряды звёзд. Тренеры с любовью относятся к своим участникам, что нашло отражение в образе DZIDZIO. Артист появится в костюме с большим горящим сердцем, которое будет чутко реагировать на выступление юных артистов. Образ Джамалы станет более раскрепощенным, ярким, с сочетанием элементов из разных стилей. Кажется, наряд певицы отражает смелые музыкальные композиции и необычные аранжировки, которые она выбрала для вокалистов из своей команды. Для этапа "Бои" певица выбрала джинсы, которые отлично сочетаются с яркой блузкой с объёмными рукавами и босоножки на высоком каблуке. Позитив престанет в сдержанном образе в серой цветовой гамме, а наряд Нади Дорофеевой, кажется, отражает целую бурю эмоций, которую испытывает певица на этом этапе: смелая блузка на одно плечо и юбка, сотканная из десятков различных лоскутков, дополняет образ широкий кожаный ремень.

По правилам проекта, после слепых прослушиваний в команде у каждого из тренеров по 12 участников. На этапе "Бои" звездные тренера ставят участников своих команд в тройки для исполнения общей песни. После выступления дальше проходит только один участник из тройки. В результате отбора у каждого из тренеров в команде остается по 4 вокалиста. На этапе "Песня за жизнь" четверо юных вокалистов из каждой команды исполняют сольные композиции. Звездный наставник должен выбрать двух самых сильных участников, которые и проходят в прямой эфир.

Напомним, 16 июня прошел четвертый эфир проекта Голос. Діти 5. Это был последний день выбора вслепую, в результате которого звездные тренеры собрали свои команды вокалистов. Далее в материале узнайте подробности финальных слепых прослушиваний самого вокального шоу страны.

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