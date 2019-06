"Голос. Діти 5": Дзидзьо досрочно отправит своего участника в суперфинал

Анонс

DZIDZIO Фото: Канал "1+1"

Уже в это воскресенье в 21:00 телезрители увидят решающий этап "Нокауты" на "Голос. Діти 5". Талантливые участники будут бороться за право пройти в прямой эфир. Сейчас в командах тренеров по 4 ребенка, а после этого выпуска каждый наставник должен будет выбрать только двух самых сильных вокалистов.

Юные участники сольно исполнят самые яркие хиты этого столетия. Например, Никита Ачкасов, который мечтает петь в мюзиклах, выбрал композицию из фильма The Greatest Showman – Never Enough. Украинский самородок Ярослав Карпук споет народную песню "Два кольори", а после выступления юного вокалиста вся страна познакомится с его мамой. Варя Кошевая в "Нокаутах" исполнит хит The weekend – Call out my name и попробует с ним пройти в прямой эфир. "Я буду зажигать зал и сердца зрителей. Я докажу, что достойна быть в финале "Голос. Діти 5", -сказала девочка перед выступлением.

Варя Кошевая Фото: Канал "1+1"

Грузин с большим сердцем, Александр Зазарашвили исполнит композицию Who’s Lovin You. А голос украинской души Вероника Морская удивит всех, впервые спев современную песню на английском и растрогает до слез Позитива. Также телезрителей ждет сюрприз: одного из участников Дзидзьо досрочно отправит в финал.

Перед таким ответственным этапом проекта, на котором определятся финалисты, тренеры поделились своими эмоциями.

"У нас невероятно крутая команда! Это уже не дети, а настоящие артисты, которые смело могут конкурировать со взрослыми. В это воскресенье нас ждет праздник молодых талантов, и неважно, из чьей они команды, потому что все, что происходит на этой сцене, дает нам возможность заглянуть в будущее украинского шоу-бизнеса", – поделилась Надя Дорофеева и Позитив.

Джамала отметила, что дальше пройдут самые сильные детки, но несмотря на то, кто пройдет дальше в шоу, певица каждого участника из своей команды будет поддерживать. "В "Голос. Діти" я пришла для того, чтобы помочь новому поколению артистов: открытым, настоящим, которые ничего не боятся. Я сделаю все, чтобы моя команда победила", – рассказала молодая мама Джамала.

Жюри шоу "Голос. Діти" и ведущий Юрий Горбунов Фото: Канал "1+1"

Дзидзьо сказал, что его участники действительно очень сильные исполнители. Выступление одного из них так поразит тренера, что артист расскажет всем телезрителям трогательную историю о своем детстве, а юного вокалиста признает невероятным, поэтому пропустит его сразу в суперфинал до завершения выступления своей команды.

Кто из участников так заденет душу звездного тренера, смотрите уже в это воскресенье в 21:00.

Напомним, что в команде Дзидзьо за звание "Голос. Діти 5" и поездку в DisneyLand Paris будет бороться юный Элвис Пресли Ярослав Карпук, звездочка из села Яблунька София Винник, народный голос Вероника Морская и Ярослав Рогальский, который только с пятого раза попал на проект.

Солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив будут идти к победе с грузином с большим сердцем Александром Зазарашвили, с десятилетней Дарьей Бугайчук, Кариной Столабой, которая мечтает доказать родителям, что вокальная карьера – это серьёзно, и с маленьким позитивчиком – Таисией Скомороховой.

Ведущие шоу "Голос. Діти" Фото: Канал "1+1"

В команде Джамалы за победу продолжает бороться невероятно творческий Никита Ачкасов, киевлянка Надя Довбуш, которая уже участвовала в третьем сезоне, Ярослав Политов, который в прошлом году не успел выйти на сцену и хочет доказать, что возможно все, и Варя Кошевая, которая хочет доказать, что ее талант не зависит от знаменитого отца.

