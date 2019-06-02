"Голос. Діти 5": как прошел второй выпуск шоу

Узнайте все подробности слепых прослушиваний 5-го сезона шоу "Голос.Діти"

"Голос. Діти 5": как прошел второй выпуск шоу Фото: Канал "1+1"

В это воскресенье, 2 июня, состоялся второй эфир вокального проекта "Голос. Діти 5" на телеканале "1+1". Узнайте, как прошли слепые прослушивания, и кто попал в шоу далее в материале.

Юные таланты покоряли сердца несменных тренеров проекта – Джамалы, группы "Время и Стекло" и Дзидзьо, которые практически боролись друг с другом за возможность получить сильного вокалиста в свою команду. По итогам второго дня слепых прослушиваний лидером стала группа "Время и Стекло" – Позитив и Надя Дорофеева заполучили четырех вокалистов, в команде Джамалы стало на 3 участника больше, а Дзидзьо взял под свое крыло также 3 ребят.

Первым на сцену вышел 12-летний Артем Шойжолов, который зажег зал танцевальным хитом Bruno Mars - Uptown funk. Парню удалось повернуть к себе два тренерских кресла – Джамалы и Дзидзьо. Артем выбрал команду Джамалы.

8-летняя Моника Глазер растрогала зрителей нежным голоском и песней Hallelujah. Звездные наставники обернулись к вокалистке единогласно. Получив право пойти в любую команду, девочка выбрала группу "Время и Стекло".

Покорила сердца украинцев армянка Майрамик Авоян. Конкурсантка порадовала тренеров и зал известной украинской песней, но, к сожалению, ни один из тренеров не предложил ей место в своей команде.

Второй эфир шоу "Голос. Діти 5" зажгла 12-летняя София Бышова из Одессы. Своим талантом и драйвом певица очаровала всех судей, но в конце концов выбрала Надю Дорофееву и Позитива.

Свои силы на проекте испытала одна из самых молодых участниц – 7-летняя Вероника Морская. Ее наставником стал Дзидзьо, которому певица однажды принесла победу в шоу "Україна має талант. Дети-2".

Покорять Украину приехала гостья из Молдовы – Аделина Иордаки. В свои 13 лет девочка известна у себя на родине и даже имеет собственную фан-базу. Юная звезда исполнила композицию Mamma Knows Best певицы Jessie J. Талант девочки оценили все тренеры украинского "Голос. Діти" и развернули свои кресла к ней. Аделина пошла в команду группы "Время и Стекло".

13-летняя София Иванько из Киева увлекается программированием и музыкой. На сцене Голоса девочка спела легендарный хит группы The Cranberries - Zombie и завоевала себе место в команде Джамалы.



Егор Уманец мечтает дарить людям радость своим пением, но его отец, известной врач, не воспринимает увлечение сына всерьез. На сцене телепроекта мальчик продемонстрировал потрясающий голос, а стремление привело будущего певца в команду к Джамале.

Отметим, "Голос. Діти 5" – это сезон невероятных детей, которые поют как взрослые вокалисты. В пятом сезоне обновленный тренерский состав: певица и молодая мама Джамала, артист и кумир детей Дзидзьо и трендсеттеры, солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив. Ведущими станет любимая телепара украинцев – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

"Голос.Дети" 5 сезон 2 выпуск – смотреть онлайн от 02.06.2019:

Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне "Голос. Діти 5" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1".

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