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"Голос. Діти 5": кто стал победителем шоу

Узнайте, кому досталась победа в 5 сезоне детского вокального шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:19
"Голос. Діти 5": кто стал победителем шоу
"Голос. Діти 5": кто стал победителем шоу
Фото: Канал "1+1"

В воскресенье, 7 июня, состоялся суперфинал вокального шоу "Голос. Діти 5" на телеканале "1+1". В прямом эфире решилась судьба 6 участников, сражавшихся за первое место на проекте. Узнайте, кто стал победителем шоу "Голос. Діти 5". 

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В заключительный этап шоу прошли самые талантливые участники 5 сезона "Голос. Діти", которые от выпуска к выпуску удивляли зрителей не только своей харизмой и голосами, но и личными историями.  

Напомним, что победителя юбилейного сезона зрители выбирали в прямом эфире путем sms-голосования и звонков. 

После первого этапа голосования в суперфинал вышли Ярослав Карпук из команды Дзидзьо, Варя Кошевая из команды Джамалы и подопечный "Время и Стекло" Александр Зазарашвили.

Так, в прямом эфире "Голос. Діти 5" победу одержал подопечный "Время и Стекло" Александр Зазарашвили.

"Победителем юбилейного сезона "Голос. Діти 5" становится Александр Зазарашвили", – говорится в сообщении проекта в Instagram.

INSTAGRAM (@goloskrainy_official)

"Голос. Діти 5" 7 выпуск смотреть онлайн: финал — Александр Зазарашвили — "Once in the Street":

Ранее в проекте звездный тренер "Голос. Діти 5" Надя Дорофеева рассказала о неудаче на престижном конкурсе.

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