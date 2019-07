"Голос. Діти 5": кто стал победителем шоу

Узнайте, кому досталась победа в 5 сезоне детского вокального шоу

"Голос. Діти 5": кто стал победителем шоу Фото: Канал "1+1"

В воскресенье, 7 июня, состоялся суперфинал вокального шоу "Голос. Діти 5" на телеканале "1+1". В прямом эфире решилась судьба 6 участников, сражавшихся за первое место на проекте. Узнайте, кто стал победителем шоу "Голос. Діти 5".

В заключительный этап шоу прошли самые талантливые участники 5 сезона "Голос. Діти", которые от выпуска к выпуску удивляли зрителей не только своей харизмой и голосами, но и личными историями.

Напомним, что победителя юбилейного сезона зрители выбирали в прямом эфире путем sms-голосования и звонков.

После первого этапа голосования в суперфинал вышли Ярослав Карпук из команды Дзидзьо, Варя Кошевая из команды Джамалы и подопечный "Время и Стекло" Александр Зазарашвили.

Так, в прямом эфире "Голос. Діти 5" победу одержал подопечный "Время и Стекло" Александр Зазарашвили.

"Победителем юбилейного сезона "Голос. Діти 5" становится Александр Зазарашвили", – говорится в сообщении проекта в Instagram.

"Голос. Діти 5" 7 выпуск смотреть онлайн: финал — Александр Зазарашвили — "Once in the Street":

