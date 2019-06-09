"Голос. Діти 5": на проект вернулась дочь Евгения Кошевого

Варя Кошевая удивила звездных тренеров своим вокалом

Варя Кошевая на шоу "Голос. Діти 5" Фото: Канал "1+1"

В воскресенье, 9 июня, на телеканале "1+1" вышел третий выпуск шоу "Голос. Діти 5". Сюрпризом предпоследнего эфира слепых прослушиваний стало возвращение в "Голос" дочери известного комика, участника студии Квартал 95 Евгения Кошевого.

Варя Кошевая уже выступала на сцене "Голос. Діти". 11-летняя вокалистка была участницей третьего сезона проекта, в котором прошла до "баттлов" в команде Потапа. Спустя два года настойчивая Варвара вернулась на проект, чтобы доказать, что она способна на большее.

Для слепого прослушивания девочка выбрала достаточно сложную песню Кристины Агилеры - Fall In Line. Очевидно, что дочь Евгения Кошевого не теряла времени зря и усердно работала над своим голосом, что помогло ей развернуть к себе все три судейских кресла. В результате начинающая артистка выбрала команду Джамалы.

Смотрите, как выступила Варя Кошевая на шоу "Голос. Діти" – 5 сезон – 3 выпуск:

Напомним, что ранее в третьем эфире вокального шоу "Голос. Діти" участница из Армении покорила тренеров исполнением популярной украинской песни.

О том, как прошел второй выпуск шоу "Голос. Діти", мы рассказывали в этом материале.

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