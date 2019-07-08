"Голос. Діти 5": самые яркие выступления суперфиналистов
Смотрите, как выступили подопечные "Время и Стекло", Джамалы и Дзидзьо
В минувшее воскресенье, 7 июля, состоялся грандиозный финал шоу "Голос. Діти 5", победителем которого стал 12-летний Александр Зазарашвили. Смотрите, как в прямом эфире 7 выпуска выступили все суперфиналисты проекта.
О том, что делают звездные дети в Instagram, узнайте из короткого ролика:
Вероника Морская
Самая юная участница финала Вероника Морская спела популярный хит 80-90-х Mamma Mia группы ABBA.
Ярослав Карпук
13-летний украинский Элвис Пресли стал настоящим открытием 5 сезона "Голос. Діти 5". На сцене суперфинала он исполнил песню победителя Евровидения 2019 Дункана Лоренса – "Arcade".
Никита Ачкасов
В суперфинале 12-летний Никита, которого поддержал сам MONATIK, исполнил песню Элтона Джона "Your Song".
Варя Кошевая
Дочь Евгения Кошевого уже участвовала в детском вокальном проекте, но тогда не смогла завоевать все внимание судей. В суперфинале Варвара исполнила песню своего звездного тренера Джамалы – "Крила".
Карина Столаба
14-летняя фаворитка Нади Дорофеевой и Позитива спела песню Один в каноэ – "Небо".
Александр Зазарашвили
Финалист из Грузии растрогал зрителей композицией певицы Нино Катамадзе "Once in the street", которая искренне поддержала Александра в социальных сетях и пожелала ему победы в проекте.
Напомним, что ранее мы подробно рассказывали о том, как прошел 7 выпуск шоу "Голос. Діти 5".
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