"Голос. Діти 5": самые яркие выступления суперфиналистов

Смотрите, как выступили подопечные "Время и Стекло", Джамалы и Дзидзьо

"Голос. Діти 5": самые яркие выступления суперфиналистов Фото: Канал "1+1"

В минувшее воскресенье, 7 июля, состоялся грандиозный финал шоу "Голос. Діти 5", победителем которого стал 12-летний Александр Зазарашвили. Смотрите, как в прямом эфире 7 выпуска выступили все суперфиналисты проекта.

Команда Дзидзьо

Вероника Морская

Самая юная участница финала Вероника Морская спела популярный хит 80-90-х Mamma Mia группы ABBA.

Ярослав Карпук

13-летний украинский Элвис Пресли стал настоящим открытием 5 сезона "Голос. Діти 5". На сцене суперфинала он исполнил песню победителя Евровидения 2019 Дункана Лоренса – "Arcade".

Команда Джамалы

Никита Ачкасов

В суперфинале 12-летний Никита, которого поддержал сам MONATIK, исполнил песню Элтона Джона "Your Song".

Варя Кошевая

Дочь Евгения Кошевого уже участвовала в детском вокальном проекте, но тогда не смогла завоевать все внимание судей. В суперфинале Варвара исполнила песню своего звездного тренера Джамалы – "Крила".

Команда "Время и Стекло"

Карина Столаба

14-летняя фаворитка Нади Дорофеевой и Позитива спела песню Один в каноэ – "Небо".

Александр Зазарашвили

Финалист из Грузии растрогал зрителей композицией певицы Нино Катамадзе "Once in the street", которая искренне поддержала Александра в социальных сетях и пожелала ему победы в проекте.

Напомним, что ранее мы подробно рассказывали о том, как прошел 7 выпуск шоу "Голос. Діти 5".

