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Анонс

"Голос. Діти 5": в шоу примет участие Варя Кошевая

Зрители увидят третий выпуск проекта, в котором выступит старшая дочь Евгения Кошевого

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:42
Варя Кошевая на шоу "Голос. Діти 5"
Варя Кошевая на шоу "Голос. Діти 5"
Фото: Канал "1+1"

В третий день "слепых прослушиваний" на проекте "Голос. Діти 5" свободных мест в командах тренеров остается все меньше, а талантливых вокалистов, ожидающих своего выхода на сцену, по-прежнему много. Звездные наставники станут еще тщательнее выбирать участников в свои команды, а отказы будут даваться им все тяжелее.

Один из самых сложных дней выбора в слепую начнется с приятного сюрприза: к Джамале на съемочную площадку впервые придет ее маленький сын Эмир-Рахман, и преподнесет певице самый долгожданный подарок. Перед съемками малыш даже успел посидеть в мамином звездном кресле и побывать за кулисами главной вокальной сцены страны.

"Впервые Эмир-Рахман был на съемках "Голосу країни", когда ему было две недели, тогда как раз снимали финальный выпуск сезона. А сегодня он пришел поддержать меня на "Голос. Діти", — написала в блоге Джамала.

"Голос. Діти 5": Джамала
"Голос. Діти 5": Джамала
Фото: Канал "1+1"

Уже в это воскресенье телезрителей также ждет возращение на главную сцену страны одиннадцатилетней Вари Кошевой. Девочка уже участвовала в третьем сезоне проекта и попала в команду Потапа. Юная вокалистка дошла до этапа "бои", на котором вместе с Евой и Талией пела песню Ирины Билык "Маленькая девочка". Однако по решению их звездного тренера в проекте продолжила участие Таля. Варя Кошевая тогда на всю страну пообещала: "Я буду рвать и метать, чтобы еще один раз вернуться на этот проект".

Юная вокалистка готовилась 2,5 года, чтобы вновь вернуться на проект. "Я хочу доказать, что могу пройти дальше, что я не такая слабачка", — говорит Варя.

Варя Кошевая на шоу "Голос. Діти 5"
Варя Кошевая на шоу "Голос. Діти 5"
Фото: Канал "1+1"

В третий день "слепых прослушиваний" бороться за свое место на проекте будет и восьмилетняя Есения Селезнева из семьи музыкантов. Из-за того, что папа девочки постоянно на работе, и она видит его только по телевизору, Есения мечтает петь на большой сцене, ведь тогда папа будет рядом. На сцене "Голос. Діти" Есения споет известную песню Тины Кароль в необычной интерпретации.

Попасть на проект мечтает и двенадцатилетний Никита Ачкасов из Киева. Несмотря на юный возраст, мальчику приходится отстаивать свою большую мечту. "Мне нравится петь и делать людей красивыми", — говорит Никита. Юный вокалист уже создает сложные прически и делает профессиональный макияж, из-за чего часто сталкивается с насмешками одноклассников. Для "слепых прослушиваний" вокалист выбрал лирическую композицию "Can you feel the love tonight", которую исполняли звездные тренера в первый день выбора.

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А девятилетний Давид Красилюк из Николаева для "слепых прослушиваний" выбрал сложную песню "Calefornia dreaming". Из-за проблем со здоровьем Давида в школе называют "Хрустальным мальчиком", что очень расстраивает мальчика. И когда становится совсем грустно, юный вокалист находит радость в музыке. Мальчик пришел на проект, чтобы доказать всем, что у каждого ребенка есть талант, и если чего-то очень сильно захотеть, то можно достичь любых высот.

"Голос. Діти 5": что будет в 3 выпуске
"Голос. Діти 5": что будет в 3 выпуске
Фото: Канал "1+1"

Выступить на большой сцене пришла и четырнадцатилетняя Надежда Верховская. Девочка с самого раннего детства поет вместе с бабушкой в ансамбле "Досвідки". Музыкальный коллектив выступает в основном в сельских клубах и исполняет народные песни. А на "слепых прослушиваниях" девочка бросит себе настоящий вызов и споет современную композицию из репертуара Эми Уайнхаус.

А смогут ли эти, и другие участники развернуть тренерские кресла и пройти дальше, телезрители узнают в 21:00 на телеканале "1+1".

Ранее мы также рассказали, как прошел 2 выпуск 5 сезона шоу "Голос. Діти".

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