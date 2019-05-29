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"Голос. Діти 5": яркие выступления, которые стали хитами в сети

Выступления участников 5-го сезона шоу "Голос.Діти" стали трендами в YouTube

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:57
Голос. Діти 5: самые яркие выступления
Голос. Діти 5: самые яркие выступления
Фото: Канал "1+1"

Первый выпуск шоу "Голос. Діти 5" произвел настоящий фурор в сети. Так, спустя всего два дня после первых слепых прослушиваний видео выступления 12-летнего Александра Зазарашвили из команды "Время и Стекло" собрало почти полмиллиона просмотров.

Александр исполнил сложную песню Селин Дион All by myself и растрогал звездных тренеров до слез.

"Это ребёнок точно не с нашей планеты… Очень круто!"; "Прошиб, пробил насквозь, протаранил, закатал, залез внутрь, вывернул наизнанку и вышел победителем наших сердец! Браво", — пишут пользователи в сети.

Покорило всю Украину и выступление 13-летнего участника из Волынской области Ярослава Карпука. Видео за короткий период набрало более двух сотен тысяч просмотров на YouTube. Юный вокалист исполнил знаменитую песню Элвиса Пресли Can’t help falling in love и развернул все тренерские кресла. Ярослав выбрал команду Дзидзьо.

Пользователи со всего мира комментируют выступление Ярослава: "До слез, до мурашек. Бриллиант! Держите его крепче!"; "Реинкарнация Элвиса Пресли?", – восторгаются зрители.

Ранее мы также рассказали, как прошел первый выпуск вокального шоу "Голос. Діти 5".

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