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"Голос. Діти": ТОП-5 впечатляющих фактов о новом сезоне

Узнайте, чем запомнится 5 сезон шоу "Голос. Діти"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:51
"Голос. Діти" 5 сезон
"Голос. Діти" 5 сезон
Фото: Канал "1+1"

В воскресенье, 26 мая, состоялась премьера детского вокального проекта "Голос. Діти". Мы собрали ТОП-5 интересных фактов о проекте, которые приоткрывают секреты шоу.

  • Интернациональные участники. "Голос. Діти 5" – это возможность показать свой талант на весь мир и начать путь к мечте. В каждом сезоне на проект приезжают участники из разных стран, которые убеждены, что именно на украинском проекте они могут быть услышанными. Так, в "Голос. Діти 5" участвуют талантливые вокалисты не только из Украины, но и из Казахстана, Грузии, Армении, Молдовы и других стран.

Голос. Діти: чем удивит 5 сезон шоу
Голос. Діти: чем удивит 5 сезон шоу
Фото: Канал "1+1"

  • Маленькие большие таланты. Юные участники проекта не только сильные вокалисты, но и наделены разносторонними талантами. Например, тринадцатилетняя участница пятого сезона София не только пишет собственную музыку, но и уже изучает язык программирования и IT-технологии. Максим из Черновцов призер кубка мира по панкратиону (смешанная борьба). Пришел на "Слепые прослушивания" и будущий стилист-парикмахер Никита.

  • Звездные тренера тоже проходят кастинг. Занять одно из красных кресел мечтают многие украинские звёзды. Телеканал 1+1 прислушивается к пожеланиям зрителей, и приглашает в проект самых популярных исполнителей, которые задают тренды, являются главными ньюзмейкерами, и чьи песни бьют рекорды хит-парадов. Но чтобы стать тренером "Голосу. Діти", каждый артист проходит пробы в реальной атмосфере шоу. Уже после этого команда проекта принимает финальное решение по участию в шоу. В пятом сезоне наставниками юных вокалистов стали певица и молодая мама Джамала, хитмейкеры, солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив, а также кумир всех детей и взрослых, артист Дзидзьо.

Голос. Діти 5: Джамала
Голос. Діти 5: Джамала
Фото: Канал "1+1"

  • Более 500 человек работает над проектом. Штатные сотрудники и подрядчики на протяжении всего проекта работают над созданием шоу: это монтажеры, осветители, операторы, режиссёры, гримеры, стилисты и др. Все они создают грандиозное шоу национального масштаба, которое признано одной из лучших адаптацией проекта "The Voice" в мире.

  • Участники могут автоматически попасть в следующий сезон. Дети, которые не успели выступить на сцене на этапе "слепых прослушиваний", автоматически попадают на съемки в следующем сезоне. В новом сезоне два участника из прошлого сезона автоматически попали на выбор вслепую "Голос. Діти 5".

Надя Дорофеева и Позитив
Надя Дорофеева и Позитив
Фото: Канал "1+1"

Напомним, на первых слепых прослушиваниях "Голос. Діти 5" тренеров покорила маленькая Тина Тернер, вокалист с голосом Элвиса Пресли и мальчик из Грузии, который растрогал до слез всю Украину.

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