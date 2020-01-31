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"Голос країни 10": что будет в третьем выпуске

На шоу появятся экс-участник группы "4 короля" и жена VovaZIL'Vova

Звездные тренера шоу "Голос країни 10" Фото: Instagram

В это воскресенье, 2 февраля, в 21:00 во время слепых прослушиваний на "Голосі країни 10" на сцену выйдет бывший участник известной группы, а также вокалисты из США и Казахстана.

Уже десять сезонов на "Голос країни" приезжают талантливые вокалисты не только из разных уголков Украины, но и со всего мира, ведь верят, что именно здесь могут быть услышанными и раскрыть свой талант. Так, в новом выпуске проекта зрителей ждет знакомство с 28-летней Индирой Едильбаевой из Алматы (Казахстан). Девушка приехала на шоу, чтобы стать известной певицей и опорой для своей мамы. Из-за нехватки средств, о занятиях в музыкальной школе речи не было, поэтому девушка пела на улице и дома.

"Мама меня воспитывала сама, много не зарабатывала, но никогда не давала мне понять, что нам чего-то не хватает. Ей было трудно самой, и мне очень хотелось ей помочь. Хочется просто сказать: "Ни в чем себе не отказывай, ты этого достойна". У нас в Казахстане "Голос країни" смотрит очень много людей, и для меня это большой шанс показать себя", – говорит Индира. Удастся ли Индире развернуть тренерские кресла, исполнив песню "Мелодія" группы THE HARDKISS, зрители узнают уже в это воскресенье.

"Голос країни 10": участница из Казахстана Индира Едильбаева Фото: пресс-служба

Также на сцену выйдет 16-летний Виталий Окс из Львова. "Сверстники всегда считали меня белой вороной, потому что с трех лет я начал серьезно заниматься музыкой. Все детские и подростковые компании проходили мимо меня, все свое время я занимался музыкой, вместо того, чтобы проводить время со сверстниками, из-за чего меня буллили. Такое переживают многие дети, которые не вписываются в рамки этого мира. Я переживал из-за неприятия, однако смог поверить в себя. Я пришел на "Голос країни", чтобы вдохновить тех, кто до сих пор переживает такое явление, как буллинг. Верьте в себя, даже если весь мир против вас", – говорит Виталий.

Парень споет хит Billie Eilish Lovely, а развернет ли Виталий кресла наставников, станет известно уже в воскресенье.

Виталий Окс из Львова на "Голосі країни 10" Фото: пресс-служба

В десятом юбилейном сезоне на "Голосі країни" выступит и Евгений Анишко, который пел в известном в начале 2000-х бойз-бэнде "4 Короля". Сейчас Евгений дублирует кино и мультфильмы и преподает вокал в престижной музыкальной академии страны – Глиэра. Певец хочет стать известным не только в кругу музыкантов, но и ощутить плоды 20-летней работы в музыкальной сфере. Мужчина исполнит зажигательный трек Luis Fonsi Despacito.

"Голос країни 10": Евгений Анишко из группы "4 Короля" Фото: пресс-служба

За воплощением своей большой мечты приехала на шоу и 18-летняя Руслана Калашникова из Одессы, у которой особое восприятие музыки: "Я всегда будто была из другого теста, у меня ассоциативная синестезия, это означает, что любой звук ассоциируется с цветом. Я сейчас на таком этапе, что мне хочется, чтобы меня услышали, узнали о моем творчестве". Для слепых прослушиваний девушка выбрала песню "Верше", самую популярную композицию за всю историю "Голосу країни", ее исполняли восемь раз. В частности, одними из самых ярких были выступления Иларии во втором сезоне, Константина Дмитриева в шестом сезоне и Анны Культи – в седьмом сезоне. Принесет ли эта композиция девушке удачу, зрители узнают уже в воскресенье.

Руслана Калашникова исполнила песню "Верше" Фото: пресс-служба

Пришла на проект и 28-летняя Ульяна Малыняк, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, но очень скучает по родине. "Я выступаю дуэтом вместе со своим мужем, украинским хип-хоп артистом – VovaZIL'Vova. Мы поем в Америке для диаспоры. В ЛА у людей нет времени на душевное общение, к которому мы привыкли. Хочу благодаря "Голосу країни" для себя решить, я возвращаюсь в Украину, или живу в Америке. Я бы хотела, чтобы восход моей карьеры произошел именно на этом проекте", – говорит Ульяна со слезами на глазах.

Кто сможет привести своих подопечных к победе в главной битве эпохи – юбилейного сезона "Голосу країни 10", узнаем в скором времени.

Ранее мы также рассказали, как прошел второй выпуск слепых прослушиваний на "Голосі країни 10".

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