"Голос країни 10": известный ведущий стал участником вокального шоу

Даниэль Салем присоединился к команде Тины Кароль

Даниель Салем Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

19 января стартовал десятый юбилейный сезон вокального шоу "Голос країни". Как и обещалось, вокальный проект в этом году полон сюрпризов и неожиданностей.

На сцену шоу вышел известный украинский ведущий и актер Даниэль Салем. Более того, мужчина после участия в танцевальном шоу "Танці з зірками" стал настоящим секс-символом. Но, по его словам, Салем всегда мечтал петь и даже в 35 лет не поздно изменить жизнь.

"Никогда не поздно менять свою жизнь, никогда не поздно наслаждаться ею. Я хочу показать своей дочке, что нет ничего возможного и можно стать, кем угодно ", – заявил Салем и набрал по видеосвязи прямо во время эфира дочку Луну.

Даниель Салем исполнил развернув к себе Тину Кароль и Настю Каменских с Потапом. Знаменитость принял решение присоединиться к команде украинской поп-дивы, став первым подопечным Тины Кароль.

Также узнайте все подробности первого выпуска юбилейного сезона шоу "Голос країни 10".

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