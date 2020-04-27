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Голос країни 10 сезон: кто стал победителем вокального шоу

Подопечный Тины Кароль снова принес ей победу

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 01:26

В это воскресенье, 26 апреля, прогремел долгожданный финал юбилейного сезона шоу "Голос країни". За победу в проекте сражались подопечные звездных тренеров – Тины Кароль, Потапа с Настей Каменских, MONATIK и Dan Balan. Каждый из участников мечтал о победе, но завоевать сердце зрителей сумел только один финалист – Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.

Суперфинал юбилейного сезона разделился на два этапа – в первом выступили все участники от команд звездных тренеров, а во втором сошлись в бою – Ерлан Баибазаров, Индира Едильбаева, Сергей Асафатов и Роман Сасанчин. Финалисты исполнили песни, с которыми пришли на слепые прослушивания. Больше всего голосов зрители отдали именно Роману, который все свои выступления посвятил маме и медикам.

Роман Сасанчик – "Цвіте черешня"

Роман Сасанчик – Luna tu

Интересно, что это уже вторая совместная победа парня с наставником Тиной Кароль. Во втором сезоне "Голос. Діти" Роман Сасанчик также принес победу поп-диве украинского шоу-бизнеса.

Отметим, что суперфинал юбилейного сезона "Голос країни" не обошелся без сюрпризов – Тина Кароль и Dan Balan спели в дуэте новую композицию под названием . На это событие поклонники ждали два года!

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