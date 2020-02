"Голос країни 10": как прошел пятый эфир слепых прослушиваний

Узнайте, кто попал в команды звездных тренеров

Слепые прослушивания "Голосу країни 10" Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В это воскресенье, 16 февраля, во время слепых прослушиваний "Голосу країни 10" на шоу пришла известная актриса сериала "Школа" Мария Кондратенко, а также поющий футболист, IT-специалист, и девушка, которая в юном возрасте перенесла инсульт. Подробности выпуска узнайте далее в материале.

В сюжете смотрите о новом клипе одного из тренеров "Голос країни 10":

Юбилейный выпуск "Голосу країни" продолжает удивлять сильными вокалистами и необычными тембрами. В этот вечер мест в командах тренеров стало еще меньше.

Открыл вечер IT-специалист из Киева Максим Перепелица. Он исполнил хит Билли Айлиш – Bad Guy и развернул к себе кресла Потапа с Настей и Монатика. Учатсник выбрал первых.

Футболист Вахтанг Вахтангишвили исполнил другой известный хит – "Незабудка", чем впечатлил Дана Балана, который первый повернул свое кресло. Вслед за ним участника выбрали ПТП и NK, а также Дима Монатик. Вахтанг выбрал звездную пару Каменских и Потапа.

Сергей Паллаг из Мукачево автор и исполнитель, который пишет и поет только на украинском языке. Участник вышел на сцену с песней Сергея Бабкина, однако удача ему не улыбнулась. Никто из судей не повернул кресла.

16-летняя Зоряна из Киева мечтает стать певицей. Девушка перенесла инсульт, после чего ей сказали, что она не сможет петь. Спустя время девочка все же решилась выйти на сцену. К ней повернулись все тренеры, но Зоряна выбрала Монатика.

Анна Безгалова из Днепра фанатка Тины Кароль и Дана Балана. Девушка спела композицию "Домой", которую звездные тренеры исполняют вместе. 19-летняя вокалистка выбрала команду Dan Balan.

Далее на сцену вышла одесситка Алена Крутиенко, которая поет в заведении, совладельцем которого является Даниэль Салем. "Мы дружим уже 10 лет, и я вдохновилась его примером, когда он участвовал в "Танцях з зірками", а затем прошел в "Голос країни". Его выступление уже в трендах YouTube, и глядя на него, я понимаю, что тоже могу изменить свою жизнь. Для меня этот проект – это победа над собой и путь, к которому я шла всю жизнь", – говорит участница. На последних секундах к Алене повернулись Потап и Настя Каменских.

Владиславу Мартынову из Запорожья не удалось попасть в проект.

Мариам Жордания из Тбилиси очаровала Тину Кароль с первых нот. Вслед за певицей повернули свои кресла Потап и NK. Девушка сделала выбор в пользу последних.

Тоня Сова из Львова растрогала судей своей историей. Ее бывший парен запрещал девушке заниматься музыкой, и говорил ей, что она слишком полная. На слепых прослушиваниях участница спела композицию Stay и попала в команду к Монатику.

Арина Азарова из Одессы, которая аккомпанировала себе на арфе, не попала на шоу.

Галина Рудык исполнила хит группы Один в каное – Небо. К ней развернул свое кресло Дан Балан.

Андрей Подкалюк вызвал бурную реакцию тренеров десятого сезона шоу "Голос країни 10" своим выступлением. Кто-то из них даже заблокировал кресло Dan Balan. Участник присоединился к группе MONATIK.

Далее зрителей и тренеров ждала встреча с известной актрисой сериала "Школа", 20-летней Марией Кондратенко, которая играла скромную отличницу Соню. Для слепых прослушиваний девушка выбрала хит Billie Eilish – All good girls go to hell, который принес ей место в команде Потапа и Насти.

Закрыла этот вечер телеведущая и певица Оля Цибульская, которая пришла на проект ради сына. Нестору звезда хотела показать, что быть артистом – это не просто, а любовь зрителя нужно заслужить. К Оле развернулись Тина Кароль, Потап и Каменских, а также Дима Монатик. Артистка не захотела продолжать участие в шоу, решив уступить свое место другим участникам.

