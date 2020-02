Жертва насилия и дрэг-королева: все подробности шестого эфира "Голоса країни 10"

Узнайте, кто попал в команды звездных тренеров

В это воскресенье, 23 февраля, прошел шестой этап слепых прослушиваний вокального шоу "Голосу країни 10". Мест осталось все меньше, поэтому этот эфир был весьма напряженным. На главной вокальной сцене страны выступила девушка, которая стала жертвой семейного насилия, а также офицер Вооруженных Сил Украины и актер дубляжа сериала "Великолепный век".

Первой слепые прослушивания шестого эфира открыла 21-летняя Татьяна Ничай, которая приехала со Львова, чтобы вдохновить своего отца реализовать давнюю мечту – вернуться на сцену. Отец девушки – оперный певец, после рождения дочери был вынужден сменить профессию, чтобы обеспечивать семью. Сейчас он работает дальнобойщиком и не оставляет надежды однажды показать себя публике и снова спеть для широкой аудитории.

Девушка изрядно понервничала, ведь кресла Насти Каменских и Тины Кароль развернулись на последних секундах ее выступления. Татьяна стала участницей команды Потапа с NK. У звездных супругов осталось всего два места.

Не менее эмоциональным стало выступление 26-летнего офицера Вооруженных Сил Украины Василия Процюка, который исполнил песню Сергея Бабкина "Пробач". Парень – самородок, никогда профессионально не занимался вокалом, а певческий талант открыл в себе, будучи студентом.

"Стать военным было моим сознательным решением, потому что я считаю, что каждый человек должен служить своей стране и людям. Это наш долг. На одном из праздников мои сослуживцы услышали, как я пою, и были чрезвычайно поражены. Это они настояли на том, чтобы я пришел на "Голос країни"", – заявил парень.

Единственной к офицеру обернулась Тина Кароль. Оказывается, что выбор был взаимным – Василий мечтал попасть в команду именно к поп-диве украинского шоу-бизнеса.

Юлия Коровко пришла на проект доказать всем, что достойна выступать на большой сцене. Как оказалось, из-за лишнего веса девушку часто унижали. Юлия с первых секунд восхитила звездных супругов необычным исполнением популярной песни "Дим" группы "Время и Стекло".

Следующая участница ввела в заблуждение звездных тренеров – Тина Кароль перепутала голос участницы Олеси Лейченко с голосом солистки The Hardkiss Юлии Саниной. Но, обернувшись, совсем не пожалела о том, что нажала на красную кнопку. Более того, Тина заблокировала выбор Потапа и Насти Каменских. Но 19-летняя девушка, выбирая тренера, отправилась в команду звездных супругов.

На сцену также сегодня вышел Денис Жупник из Киева, который исполнил песню MONATIKa "Жизнь поет". Сейчас парень работает на радио и телеведущим, а еще его голосом говорит один из султанов в телесериале "Великолепный век". Будучи тесно связанным с музыкой в ​​рамках работы, он на самом деле давно мечтал заявить о себе на вокальной сцене. И ему это удалось – Денис развернул кресло Тины Кароль.

Ульяна Горбачевская со Львова пришла с миссией на проект – не растерять культурное наследие и исполнила аутентичную композицию под названием "Долє". Тина Кароль на первых секундах исполнения нажала на красную кнопку, таким образом обогатившись на еще один талант в своей команде.

После национального колорита на сцене появилась Александра Горупа из Минска. Девушка рано вышла замуж и стала жертвой домашнего насилия. Долгое время она стеснялась признаться в этом родителям и знакомым, но нашла в себе силы уйти от горе-мужа и начать новую жизнь: "Хочу, чтобы девушки понимали – с любой ситуации можно найти выход. Несмотря на все, что я пережила, я сейчас здесь на "Голосі країни" и иду к своей мечте. Я мечтаю доказать каждому, что я достойна быть среди талантливых людей".

На сцене шоу "Голос країни 10" Александра исполнила романтическую песню Tony Braxton – Un-break my heart и стала подопечной Dan Balan.

На сцену главной битвы эпохи вышел 33-летний Владимир Митей в образе дрэг-королевы – это перевоплощение мужчины в супергротескный женский образ. На слепые прослушивания участник пришел под сценическим именем Влада Шнерн и исполнил арию из оперы "Кармен". Эпатажный образ – объемный белокурый парик, насыщенный макияж – в сочетании с оперным голосом не помог артисту пройти дальше. Никто из тренеров не развернулся к Владимиру.

22-летний Никита Ходос из Минска начинал музыкальную карьеру на улицах, а потом продолжил выступать в заведениях. На данный момент парень мечтает петь на большой сцене. Его тембр и исполнение англоязычного сингла See you again помогли ему стать членом команды MONATIK.

Роман Клюба на сцене главного вокального шоу страны также спел англоязычную композицию Make it rain. 21-летний парень из Ивано-Франковска сделал невозможное – в момент, когда у тренеров остались последние места в команде, сумел развернуть все четыре кресла! Роман сделал выбор в сторону Тины Кароль.

Настоящий музыкальный изумруд звездные тренера смогли рассмотреть в эксцентричной участнице Мелен Пассе. 27-летняя девушка из Харькова поет в своей кавер-группе, но теперь хочет заняться сольной карьерой и написать альбом. Все четыре кресла развернулись к певице. Оказалось, что MONATIK прошлым летом был на выступлении группы и запомнил их харизматичную солистку. Девушка выбрала в качестве наставника именно MONATIK и стала последней участницей в его команде.

В следующем выпуске Тина Кароль и Dan Balan предстоит еще набрать участников, а вот команды MONATIK и Потапа с NK уже сформированы.

