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"Голос країни 10": как прошел третий выпуск слепых прослушиваний

На проект пришла жена известного артиста VovaZIL'Vova

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Звездные тренера шоу "Голос країни 10"
Звездные тренера шоу "Голос країни 10"
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В это воскресенье, 2 февраля, прошел третий этап слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни 10". В новом выпуске проекта зрители познакомились с 28-летней Индирой Едильбаевой из Алматы (Казахстан), а также женой известного украинского исполнителя VovaZIL'Vova.

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Третий этап слепых прослушиваний начался с выступления 16-летнего Виталия Окса со Львова. Парень признался, что сверстники считают его "белой вороной" из-за его музыкального пристрастия. Парень исполнил песню Билли Айлиш Lovely. С первых секунд к Виталию обернулись Тина Кароль и звездная пара – Настя Каменских с Потапом. В последнюю секунду на кнопку нажал и MONATIK. Тине Кароль удалось переманить участника в свою команду.

В десятом юбилейном сезоне на "Голосі країни" выступил и Евгений Анишко, который пел в известном в начале 2000-х бойз-бэнде "4 Короля". Сейчас Евгений дублирует кино и мультфильмы, а также преподает вокал в престижной музыкальной академии страны – Глиера. Певец хочет стать известным не только в кругу музыкантов, но и ощутить плоды 20-летней работы в музыкальной сфере. Мужчина исполнил зажигательный трек Luis Fonsi Despacito. К артисту обернулся Dan Balan, который и стал его тренером.

Пришла на проект и 28-летняя Ульяна Малыняк, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, но очень скучает по родине.

"Я выступаю дуэтом вместе со своим мужем, украинским хип-хоп артистом – VovaZIL'Vova. Мы поем в Америке для диаспоры. В ЛА у людей нет времени на душевное общение, к которому мы привыкли. Хочу благодаря "Голосу країни" для себя решить: я возвращаюсь в Украину или живу в Америке. Я бы хотела, чтобы восход моей карьеры произошел именно на этом проекте", – заявила Ульяна со слезами на глазах.

Ульяна исполнила украинскою песню Русланы "Світанок", но обернуть кресла звездных тренеров ей так и не удалось.

Следующим на сцену вышел Сюй Чуань Юн. Парень специально приехал из Китая в Украину для обучения в Киевском институте музыки имени Глиера. Участник удивил зрителей исполнением песни на украинском языке "Не твоя війна" "Океана Ельзи". В результате к нему повернулись Dan Balan, Настя Каменских и Потап, MONATIK. Выходец из Китая в качестве тренера выбрал молдавского исполнителя.

24-летний Руслан Опанасенко из Киева обожает выступать на сцене и на данный момент участвует в мюзикле. Но давно мечтает стать популярным певцом, поэтому он и пришел в "Голос країни" с известной песней Земфиры "Искала". К парню обернулись все, кроме Насти Каменских и Потапа, супруги до конца были уверенны, что за их спиной поет девушка. Руслан стал членом команды MONATIK.

Девушка с необычным тембром Ольга Баландюх исполнила хит "Евровидения" Rise like a phoenix. 24-летняя львовянка второй раз уже покоряет сцену "Голоса країни". В прошлом году девушке не удалось развернуть кресла тренеров, а сегодня удача улыбнулась – Тина Кароль поверила в девушку и вязала в свою команду.

Еще одна гостья из зарубежья приехала в Украину за своей мечтой. 28-летняя Индира Едильбаева пришла на шоу, чтобы стать известной певицей и опорой для своей мамы. Из-за нехватки средств о занятиях в музыкальной школе речи не было, поэтому девушка пела на улице и дома.

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"Мама меня воспитывала сама, много не зарабатывала, но никогда не давала мне понять, что нам чего-то не хватает. Ей было трудно самой, и мне очень хотелось ей помочь. Хочется просто сказать: "Ни в чем себе не отказывай, ты этого достойна". У нас в Казахстане "Голос країни" смотрит очень много людей, и для меня это большой шанс показать себя", – говорит Индира.

Исполнив песню "Мелодія" группы THE HARDKISS, алматинка развернула кресла всех тренеров, которые были ошеломлены ее произношением украинского языка, и, разумеется, голосом. Индира стала членом команды Dan Balan.

Известная украинская модель Катерина Степура, которая блистала на обложках мировых глянцев, пришла на проект ради мечты – кардинально сменить жизнь в другое русло. 24-летняя девушка стремится к выступлениям на большой сцене. Екатерина спела сингл под названием Don’t kill my vibes в необычной манере и обернула кресла MONATIK со звездными супругами, в сторону которых и сделала выбор.

Юная библиотекарь Анна Боршовская со Львова произвела настоящий фурор. Девушка спела сингл Always remember us this way и обернула кресла Насти Каменских с Потапом, а также MONATIK. После совместного исполнения с NK ее хита "Обіцяю" приняла решение пойти в команду Каменских и Потапа.

23-летний Владислав Семенов из Киева покорил сердца тренеров чувственной песней Dancing on my own. К парню обернулись сразу три тренера – Тина Кароль, Dan Balan и MONATIK. Но после громкого заявления юного киевлянина молдавский певец сразу же отозвал свой голос. Оказалось, что Владислав экосексуал и с помощью своего творчества пытается донести людям, как важно беречь планету. Но такой неологизм не понравился Дану, он посчитал, что парень просто апеллирует модным словом.

Но идею парня поддержали Тина Кароль и MONATIK. Владислав Семенов выбрал украинского певца и продолжил участие в шоу.

Последней в третьем выпуске слепых прослушиваний на сцену вышла девушка с магическим голосом. 18-летняя Руслана Калашникова спела украинскую песню "Вперше", аккомпанируя себе на синтезаторе. Оказалось, что юная одесситка родилась в семье музыкантов – трубача и пианистки. Руслана выбрала команду Насти Каменских и Потапа.

Мы также рассказали, как прошел второй выпуск слепых прослушиваний на "Голосі країни 10".

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Тина Кароль шоу Dan Balan MONATIK Настя Каменских и Потап Голос країни 10
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