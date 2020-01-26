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"Голос країни 10": как прошел второй выпуск слепых прослушиваний

Узнайте, кому из участников улыбнулась удача

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:33
"Голос країни 10": как прошел второй выпуск
"Голос країни 10": как прошел второй выпуск
Фото: пресс-служба

В это воскресенье, 26 января, состоялся второй выпуск шоу "Голос країни 10", в котором ранее отметилась скандалом вокалистка из России. Узнайте, как прошли слепые прослушивания, и кто из участников покорил сердца тренеров на этот раз.

Смотрите в сюжете шокирующее признание певицы Alyoha:

Напомним, что впервые за все годы существования проекта на шоу появилось "двойное кресло". Это означает, что звездные супруги Потап и Настя Каменских вместе будут выбирать себе в команду талантов. Кроме этого, появилось новое правило – кнопка блока. Это означает, что тренера могут блокировать выбор своих соперников.

Первым на сцену вышел 33-летний Сергей Асафатов из Винницы с песней "Вахтерам" группы Бумбокс. Он оказался знакомым Насти Каменских, которая очень обрадовалась появлению Сергея на прослушивании. К вокалисту повернулись ПТП, NK, Тина Кароль и MONATIK, но он выбрал последнего.

Карина Балашова из Днепра хочет быть похожей на Настю Каменских. 16-летняя девушка мечтает выучить несколько языков и объездить весь мир. Участница исполнила хит Сardi B – Like it. К ней повернулись Настя с Потапом и Dan Balan. Девушка выбрала звездную пару.

52-летний Алекс Фесяк украинец из Торонто приехал на "Голос" и исполнил песню "Червона рута". Мужчина уже 37 лет выступает со своей группой в Канаде и прославляет украинский язык, исполняя народные песни. К сожалению, никто из тренеров не повернул свои кресла.

Следующим на сцену вышел 29-летний Ерлан Баибазаров из Казахстана, который исполнил песню Portugal the man – Feel it still. Вокалист поразил своим выступлением тренеров и повернул к себе все кресла. Ерлан сделал выбор в пользу Потапа и Насти.

Кристина Карабанова из Киева исполнила композицию Эми Уайнхауз – Back to black. К девушке повернулись NK с Потапом и Дан Балан, и она пошла в команду молдавского певца.

24-летний Марко Квитка из Краматорска – бэк-вокалист одного из участников "Голосу країни". Он зажег зал песней Bob Sinclar – World Hold On и повернул к себе все четыре кресла. Парень выбрал Диму Монатика.

Оля Штарушкевич из Львова мечтает о сцене и специально для проекта "Голос Країни" научилась играть на укулеле. К девушке не повернулся никто из звездных наставников.

Далее на сцену вышла Лида Ли – бэк-вокалистка MONATIK, которая уже участвовала в "Голосі країни 4", но уступила MARUV. Девушке удалось развернуть к себе кресла Тины Кароль, Димы Монатика и Насти с Потапом. Она выбрала команду MONATIK.

Егор Шагаков из Харькова мечтает попасть в команду Потапа и Каменских. На прослушивании он исполнил композицию CHINA, и его желание исполнилось – у ПТП и NK еще один вокалист.

Ольга Воронина – солистка филармонии в городе Днепр. Больше всего она хочет, чтобы ее дочь ею гордилась. Увы, никто из наставников не повернулся к участнице.

23-летний Сергей Клейнис из Каменец-Подольского ведет блог о селе, играет на музыкальных инструментах и поет. Парень исполнил песню Дана Балана и сразу же получил "Да" от певца. Наставник и новый участник его команды вместе спели Allegro Ventigo.

Дарья Петрожицкая, которая играет главную роль в сериале "Папик", пришла испытать свои вокальные способности. Актриса тронула сердце Тины Кароль песней Vivene Mort – Голубка и присоединилась к команде наставницы.

Сегодня в команде Дана Балана появилось еще два участника, у MONATIK – 3 участника, у Тины Кароль – одна вокалистка, и у Потапа с Настей Каменских – 3 участника.

Ранее мы рассказывали, как прошел первый эфир юбилейного сезона "Голос країни 10".

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Тина Кароль Dan Balan MONATIK Настя Каменских и Потап Голос країни 10
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