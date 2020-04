Мама Dan Balan и слезы Кароль на Голосі країни-10: как прошли последние вокальные "нокауты"

Подопечные Тина Кароль боролись за места в прямых эфирах

В это воскресенье, 12 апреля, завершился последний этап вокальных "нокаутов" юбилейного сезона шоу "Голос країни". Отметим, что из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли прямые эфиры. Сегодня за право выступать в прямых эфирах боролись подопечные Тины Кароль. Отметим, что команда Насти Каменских и Потапа на прямые эфиры уже сформирована.

Открыл "нокауты" заключительного эпизода поющий фермер Артем Семенов – один из самых ярких участников в команде Тины Кароль. Парень исполнил хит Rammstein – Du Hast. Артист признался, что участие в проекте уже изменило его жизнь и он решительно настроен побеждать. Тина осталась довольной выступлением Артема и отправила его на первое кресло.

Поклонница Тины Кароль Анна Трубецкая покорила сердца зрителей еще во время слепых прослушиваний. Сегодня певица исполнила чувственный сингл Земфиры "Небо Лондона", с помощью которого смогла получить место на первом стуле победителей. Артему пришлось подвинуться на одну позицию.

"Если бывают совместные мурашки, то сегодня они были. Это фантастика! Разве возможно описать ощущение, когда у тебя музыкальный оргазм. Сразу прямой эфир! Браво!" – эмоционально прокомментировали выступление Анны ПТП и NK.

Борец против буллинга Виталий Окс стал любимцем публики и почувствовал на проекте, что он чего-то стоит. Парень исполнил песню скандальной украинской певицы MARUV Siren Song в необычной аранжировке с восточными нотками. Виталию не удалось справиться с волнением, поэтому Тина Кароль отправила его на третий стул.

Еще один талантливый участник команды Тины Кароль – Юрий Самовилов боролся за право выступать в прямых эфирах. Сценарист проектов "Голос країни" и "Танці з зірками" перепел хит Dan Balan Dragostea Din Tei. Необычный тембр и чувственное исполнение помогли ему занять третью позицию. Ко всему, Тина предоставила Юрию возможность исполнить на главной сцене страны авторскую песню.

Дарья Полоротова всегда мечтала быть членом команды Тины Кароль и сейчас это желание стало явью. Сегодня зрители услышали совместную композицию Тины и Андрея Хлывнюка "Безодня" в исполнении Дарьи.

"Ты была трогательная и ранимая. Моя маленькая 17-летняя Тина", – с такими словами звездная тренер отправила девушку на первое место. Таким образом Виталий Окс вынужден был пересесть на скамейку запасных. Если его "украдут" другие тренера, то он сможет продолжить борьбу в шоу.

Следующим на сцену "Голосу країни-10" вышел бэк-вокалист Марко Квитка. Парень исполнил мировой хит Halo, но ему не удалось попасть на стулья победителей. Тина Кароль приняла решение отправить Марка на скамейку запасных.

Неожиданным выбором песни удивила Ульяна Горбачевская – исследовательница аутентичных украинских песен. На этапе "нокаутов" она впервые спела на английском языке – на сцене Ульяна исполнила песню Hans Zimmer & Lisa Gerrard – How we are free.

"Вы слишком сильная, вы не для конкурса. Не хочу, чтобы вы боролись", – призналась Тина и отправила Ульяну на скамейку запасных.

Ольга Мельник - девушка, которая смогла поразить своим сильным голосом всех тренеров проекта и стала рекордсменкой по количеству просмотров на YouTube. Ее выступление со слепых прослушиваний на официальной странице проекта в YouTube собрало более 2,8 миллионов просмотров. За место в прямом эфире Ольга боролась, исполняя композицию Human.

"Одно из самых сильных выступлений за сегодня. Первое место однозначно!" – заявил Балан, и Тина Кароль прислушалась к его совету.

Звезда "Танців з зірками" и ведущий Даниель Салем завершил своим выступлением "нокауты". Он исполнит песню "Я солдат" группы 5NIZZA. На проект мужчина пришел ради своей дочери: "Я пример для своей дочери, поэтому уровень ответственности возрастает. Надо учить своих детей, никогда не поздно бороться, нет ничего невозможного".

Кароль дала еще один шанс Салему и оставила его в своей команде. В следующее воскресенье в прямом эфире зрители увидят Даниеля. Также дальше прошли Виталий Окс – его "украли" Потап с Настей Каменских и Юрий Самовилов – в команде MONATIK.

Заключительным моментом последнего этапа вокальных "нокаутов" стало появление на сцене мамы Dan Balan – Людмилы. Женщина приехала на шоу с подарком, исполнив украинскую народную песню "Горіла сосна, палала", которую поют молодоженам на свадьбе. Как призналась женщина, она подготовила песню на всякий случай на будущее для Тины Король и Dan Balan. Сам артист обрадовался появлению мамы и даже засмущался.

"Я приехала поддержать команду Дана... Тиночка, вы волшебная и такая мудрая. Я хочу вас обнять, дочечка. Я не перестаю говорить спасибо Богу, чтобы он защитил моих детей. Спасибо всем вам за то, что вы приняли так тепло моего сына в Украине. У нас с Даном вкусы одинаковые, и мне нравится их коалиция с Тиной. Я не знаю, как будет дальше, но на всякий случай я приготовила свадебную песню", – заявила со сцены Людмила.

Кто из команды Тины Кароль прошел в прямые эфиры?

Дарья Полоротова

Анна Трубецкая

Ольга Мельник

