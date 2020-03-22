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Голос країни-10: кто из команды MONATIK прошел в прямые эфиры

Только четырем вокалистам удалось продолжить участие

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 22:42

В это воскресенье, 22 марта, стартовали вокальные "нокауты" юбилейного сезона шоу "Голос країни". Отметим, что из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли прямые эфиры на неопределенное время. В связи с этим этап "нокаутов" продлили и теперь каждый эфир будет посвящен одному из тренеров. Сегодня за право выступать в прямых эфирах боролись подопечные MONATIK.

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Из девяти вокалистов продолжить участие в шоу удалось только четырем конкурсантам – Сергею Асафатову, Мелен Пассе, Сергею Роману и Лиде Ли. Звезда сериала "Школа" Мария Кондратенко не смогла попасть в команду победителей, но на этом участие в шоу для нее не закончилось – девушку "украл" к себе в команду Dan Balan.

Выступления четвертьфиналистов "Голоса країни-10"

Сергей Асафатов сам себе аккомпанировал на гитаре, исполняя хриплым голосом англоязычный хит Sting – Roxanne. Дима просто не смог устоять перед его необычным тембром.

Современный гуцул Сергей Роман, который пришел на проект для популяризации украинских песен, исполнил "Несе Галя воду" в самой неожиданной аранжировке – народная композиции зазвучала в стиле r'n'b.

Бэк-вокалистка MONATIKa Лида Ли, которая пришла на проект, чтобы начать сольную карьеру, спела зажигательный хит Christina Aguilera – Fighter.

Последней из команды украинского артиста на сцену вышла 29-летняя кавер-исполнительница Мелен Пасса. Ее мощное исполнение известной песни "Мало огня" зарядило весь зал и звездного наставника.

Ранее мы рассказывали, как прошел финальный этап вокальных боев на шоу "Голос країни 10".

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