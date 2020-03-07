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Анонс

"Голос країни 10": на шоу стартуют вокальные бои

Участники будут бороться за дальнейшее участие, исполняя одну песню дуэтом

Инна Петрова
Сегодня, 09:43

По результатам слепых прослушиваний звездные тренеры юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни" собрали свои команды в полном составе – у каждого из них по 16 участников. Уже в это воскресенье, 8 марта, вокалисты будут соревноваться за победу в главной битве эпохи, исполняя на сцене одну песню дуэтом.

Согласно правилам шоу, по результатам боев в командах тренеров останутся всего 8 участников. Также каждый звездный тренер имеет право на "кражу" – после объявления результатов боя, в течение десяти секунд, он может нажать кнопку и забрать в свою команду того участника, который проиграл.

"Голос країни 10"
"Голос країни 10"
Фото: пресс-служба

В это воскресенье на "Голосі країни" будут петь не только участники, но и звездные тренеры. Дан Балан, Тина Кароль, ПТП с NK и MONATIK подготовили для зрителей настоящий вокальный перформанс – тренеры исполнят хит Dance Monkey в сочетании с собственными песнями.

Открывать вокальные бои будут участники команды MONATIK: современный гуцул из Карпат Сергей Роман и сын священника Андрей Подкалюк. Они будут петь легендарный хит Elton John "Believe".

Сергей Роман и Андрей Подкалюк
Сергей Роман и Андрей Подкалюк
Фото: пресс-служба

"Я готов бороться за свое место. Для меня очень важно пройти в следующий этап шоу. Своим примером, я хочу доказать всем, что обычный парень из маленькой деревни может стать известным, и засиять на всю страну. Наше выступление открывает бои десятого сезона на "Голосі країни" – это будет настоящий и очень серьезный мужской разговор", – признался перед выходом на сцену Сергей Роман.

Бороться за дальнейшее участие в шоу "Голос країни" будут и одни из самых ярких участниц сезона – художественный руководитель Анастасия Картвелишвили и боди-позитивистка Мариам Жордания. Девушки зажгут главную вокальную сцену страны песней своего звездного тренера NK – Elefante.

Мариям Жордания и Анастасия Квартвелишвили
Мариям Жордания и Анастасия Квартвелишвили
Фото: пресс-служба

"Не имеет значения, откуда ты и как выглядишь. Главное то, как ты поешь и какой у тебя голос", – считает Мариам.

Девушки признались, что стали подругами на проекте, а потому надеются, что ту, кто не пройдет дальше по результатам боев, обязательно украдет кто-то из тренеров.

Участники команды Дана Балана вместе со своим тренером подготовят сюрприз для Тины Кароль. В вокальном поединке на сцене юбилейного сезона сельский блогер Сергей Клейнис и победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин исполнят песню Тины Кароль "Не дощ" в необычной аранжировке.

Сергей Клейнис и Роман Сасанчин
Сергей Клейнис и Роман Сасанчин
Фото: пресс-служба

Перед выходом на сцену ребята признались, что чувствуют себя "настоящими амурами" на проекте: "Эта песня – подарок, и мы споем ее так, чтобы Тина Кароль поняла, что испытывает к ней Дан Балан", – сказал Сергей. Он также добавил, что соревноваться с таким сильным вокалистом, как Роман, ему трудно, а поэтому придется приложить максимум усилий, чтобы победить соперника.

Команда Тины Кароль тоже удивит зрителей сильным вокальным номером: бывший сценарист развлекательных проектов Юрий Самовилов и радиоведущий Денис Жупник исполнят хит The Weeknd – The Hills.

Юрий Самовилов и Денис Жупник
Юрий Самовилов и Денис Жупник
Фото: пресс-служба

Ребята долго репетировали и ответственно готовились к выступлению, ведь считают за честь петь такую ​​известную композицию: "Нам повезло, эта песня собрала почти 1,5 млрд просмотров на YouTube, поэтому ее точно узнают. Мне выполнять ее труднее, ведь я привык оставаться по ту сторону экрана. Судьба дала нам такой большой шанс изменить все, хочется использовать его максимально", – сказал Юрий.

Кого из двух участников оставит Тина Кароль в своей команде, а кто потерпит поражение, узнаем уже в это воскресенье.

Ранее мы рассказывали, как прошел последний день слепых прослушиваний на "Голос країни 10".

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