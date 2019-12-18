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"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

10-й сезон проекта стартует 19 января

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
"Голос країни 10" стартует 19 января
"Голос країни 10" стартует 19 января
Фото: пресс-служба

Стало известно имя третьего тренера, который будет участвовать в ожесточенной битве эпохи нового юбилейного сезона "Голосу країни 10" за самых талантливых вокалистов страны. Им будет известный украинский мультиартист MONATIK, который стал первым поп-артистом, кто создал масштабное шоу на НСК "Олимпийский".

Автор популярнейших хитов MONATIK уже в третий раз займет красное кресло. В прошлом сезоне во время "Голосу країни 9" вместе со своей командой он удивлял зрителей неожиданными аранжировками, а выступления участников сразу попадали в тренды YouTube. В "Голос. Діти 4" он привел к победе свою подопечную Данелию Тулешову.

Поп-артист MONATIK поделился своими планами на победу в юбилейном сезоне и впечатлениями от талантливых участников, которых он успел увидеть и взять в свою команду во время съемок слепых прослушиваний, которые прошли недавно.

MONATIK стал тренером шоу "Голос країни 10"
MONATIK стал тренером шоу "Голос країни 10"
Фото: пресс-служба

"Я очень ждал 10 юбилейный сезон проекта "Голос країни". Он будет взрывным и запоминающимся. Искренне убежден, это будет грандиозно, ведь зрителей ждет главная битва эпохи, битва поколений, экспериментаторов, мечтателей и талантов. Я хочу собрать команду настоящих ритмоловов, чтобы создавать, коллаборировать и радовать слушателя любимыми треками в свойственном именно нам прочтении. Это участники, с которыми я готов идти к победе, и я верю в каждого из них. Время, работа и их горящие глаза покажут, кто дойдет до прямых эфиров и до финала. Сейчас они для меня все одинаково ценны, и с каждым из них я хочу поработать", – добавил артист.

Кто станет следующим тренером, зрители узнают уже скоро.

Ранее мы также писали, что Тина Кароль и Dan Balan стали тренерами юбилейного сезона "Голос країни".

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