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"Голос країни 10": остался ли в проекте Даниэль Салем

Ведущий спел в дуэте со звездой сериала "Папик"

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 00:09

В это воскресенье, 8 марта, стартовали первые вокальные бои шоу "Голос країни-10". Звездные тренера Тина Кароль, Настя Каменских, Потап, Dan Balan и MONATIK должны были выбрать среди участников всего 8 вокалистов, которые продолжат борьбу в проекте.

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В этом году одним из самых ярких участников стал известный телеведущий Даниэль Салем. Несмотря на успешную карьеру, он всегда мечтал реализовать себя в качестве вокалиста. И вот в 35 лет наконец-то осуществил свое желание. Его наставница Тина Кароль поставила перед ним сложную задачу во время вокальных боев – выступить в дуэте со звездой сериала "Папик" Дарьей Петрожицкой.

Участники исполнили легендарную песню "Позвони мне, позвони", устроив страстное шоу на сцене. Во время их выступления Dan Balan закружил в танце "белую королеву вечера" Тину Кароль. Под эмоциональным впечатлением Тина оставила в проекте Даниэля. Но по правилам проекта, другие тренера имели возможность совершить "кражу" вокалиста, что и сделал Balan. Еще во время слепых прослушиваний он заявил, что "украдет" Дарью, и выполнил свое обещание.

Ранее мы рассказывали, как прошел последний день слепых прослушиваний на шоу "Голос країни 10". Также в первом эфире вокальных боев Тина Кароль, Настя Каменских, Потап, Dan Balan, MONATIK перепели мировой хит под названием Dance Monkey.

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