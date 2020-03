Голос країни-10: подробности первых вокальных "нокаутов"

Подопечные MONATIK боролись за места в прямых эфирах

В это воскресенье, 22 марта, состоялись грандиозные нокауты юбилейного сезона шоу "Голос країни". Отметим, что из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли прямые эфиры на неопределенное время. Поэтому этап нокауты продлили – телезрители увидят сразу четыре программы, отснятые заранее, каждая из которых будет посвящена отдельной команде. Сегодня этап вокальных нокаутов открыли подопечные MONATIK.

Первый этап нокаутов открыл своим выступлением приглашенный звездный гость – Витторио Григоло. Самый известный итальянский тенор мира, ученик легендарного Лучано Паваротти исполнил на главной вокальной сцене страны бессмертный хит рок-группы Queen The Show Must Go On.

Выступления участников команды MONATIK открыл Александр Календа с англоязычным синглом Don’t you worry child. По правилам шоу, у каждого тренера есть только четыре места в прямых эфирах. MONATIK дал шанс Александру и он занял первый стул победителей из четырех, но это еще ничего не означало. Ведь его могут подвинуть и другие участники.

Ася Хорошун – девушка работала уборщицей в цирке, чтобы иметь возможность заниматься музыкой. Подопечная MONATIK исполнила лирическую песню "Бумбокс" – "Люди".

Сергей Асафатов сам себе аккомпанировал на гитаре, исполняя хриплым голосом англоязычный хит Sting – Roxanne. Дима не смог устоять перед его необычным тембром, а это означат, что Сергей подвинул на две позиции Календу.

Кавер-исполнительница Мария Щербак боролась за место на стуле победителей, исполняя хит 90-х годов "Посмотри в глаза". Но переживания девушки взяли вверх и она не справилась с выступлением, но MONATIK дал ей шанс и посадил Марию на третий стул.

Бэк-вокалистка MONATIKa Лида Ли, которая пришла на проект, чтобы начать сольную карьеру, спела зажигательный хит Christina Aguilera – Fighter. Несмотря на идеальное исполнение, Дима отправил девушку не на первый, а на второй стул.

Современный гуцул Сергей Роман, который пришел на проект для популяризации украинских песен, исполнил "Несе Галя воду" в самой неожиданной аранжировке – народная композиции зазвучала в стиле r'n'b. MONATIK принял решение отправить Сергея на второе кресло. Таким образом Мария Щербак пересела на третий стул, оказавшись в зоне риска.

Экосексуал Владислав Семенов своей музыкой призывает людей беречь планету и экологию. На главной вокальной сцене страны он исполнил чувственный сингл под названием Isn’t she lovely. Владислав занял четвертый стул.

Звезда сериала "Школа" Мария Кондратенко – самая юная участница шоу. За свое место в прямых эфирах Мария боролась, исполняя хит Lewis Capaldi – Someone you loved.

"Ты еще слишком юна для прямых эфиров. Они все (участники, – ред.) сильнее", – с такими словами MONATIK отправил звезду сериала "Школа" на скамейку запасных. Ее спас Dan Balan, который совершил "кражу" участницы. Теперь Мария стала четвертьфиналистом, только уже в команде молдавского исполнителя.

Последней из команды украинского артиста на сцену вышла 29-летняя кавер-исполнительница Мелен Пасса. Ее мощное исполнение известной песни "Мало огня" не оставило никаких шансов – девушка заняла первый стул, тем самым обеспечив себе место в прямых эфирах.

Кто из команды MONATIK прошел в прямые эфиры?

Сергей Асафатов

Сергей Роман

Мелен Пасса

Лида Ли

Ранее мы рассказывали, как прошел финальный этап вокальных боев на шоу "Голос країни 10".

