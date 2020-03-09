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"Голос країни 10": подробности первых вокальных боев

Участники боролись за дальнейшее участие, исполняя одну песню дуэтом

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 07:00

Сегодня, 8 марта, после слепых прослушиваний стартовали первые вокальные бои шоу "Голос країни-10". Участники звездных команд соревновались за победу в главной битве эпохи, исполняя на сцене одну песню дуэтом.

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Согласно правилам шоу, по результатам боев в командах тренеров осталось всего 8 участников. Также каждый звездный тренер имел право на "кражу". Все подробности первого вокального боя узнайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Звездные тренера – Тина Кароль, Настя Каменских, Потап, Dan Balan, MONATIK – эффектно открыли первые вокальные бои совместным исполнением мирового хита Dance Monkey.

В сегодняшнем выпуске первыми на сцену вышли участники команды MONATIK. Сергей Роман и Андрей Подкалюк исполнили мировой сингл Elton John Believe. После чувственного выступления перед Димой Монатиком встал выбор – певец отдал свой голос современному гуцулу Сергею. По словам певца, Андрей уже сформированный артист. Но Тина спасла второго исполнителя и совершила "кражу" Андрея.

Не менее ярким получился номер у двух энергичных певиц из команды Насти Каменских и Потапа. Мариям Жордании и Анастасии Картвелишвили пришлось исполнить хит NK Ellefante, который сейчас занимает лидирующие позиции в музыкальных чартах. Звездные супруги в проекте оставили Анастасию.

Бэк-вокалистка MONATIK Лида Ли и королева бурлеска Елизавета Криворучко сошлись в вокальном бое с песней Тины Кароль "Вільна". После исполнения композиции на сцену вышла Тина и Юлия Санина, чтобы вчетвером исполнить трогательный сингл. Дима без сомнений дал шанс Лиде. Но и для Елизаветы шоу не закончилось – Настя Каменских с Потапом спасли девушку.

Участники команды Dan Balan вместе со своим тренером преподнесли сюрприз для Тины Кароль. В вокальном поединке на сцене юбилейного сезона сельский блогер Сергей Клейнис и победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин исполнили песню Тины Кароль "Не дощ" в необычной аранжировке. Свой голос молдавский исполнитель отдал Роману.

Команда Тины Кароль тоже удивила зрителей сильным вокальным номером: бывший сценарист развлекательных проектов Юрий Самовилов и радиоведущий Денис Жупник исполнили хит The Weeknd – The Hills. Поп-дива украинского шоу-бизнеса продолжила борьбу с Самовиловым.

Следующими в борьбу вступили участники команды Dan Balan – Назар Яцышин и Татьяна Игнатенко. Вокалисты спели зажигательный хит Love To Hate You. Певец решил оставить в проекте учителя Назара, а Татьяну так и никто не забрал к себе в команду. Девушка отправилась домой.

Выступление культового артиста Артема Семенова, который сейчас занимается фермерством, стало кульминационным моментом выпуска. Артем боролся за свое место с гостем из Казахстана Нурсултаном Шатирханули. Подопечные исполнили хит Frozen, чем вызвали восторг зала и тренеров. По решению Тины Кароль, в шоу остался Артем. Но и Нурсултану повезло не меньше – его в свою команду "украл" MONATIK.

Кавер-исполнительница Катерина Чемезова и блогер Мария Щербак зажгли на сцене главного вокального проекта с песней "Свята". Девушки выложились на все 100%, что усложнило выбор MONATIK. Певец, выслушав мнения своих коллег, оставил в проекте Марию.

Команда Насти Каменских и Потапа приготовила подарок MONATIK. Их подопечные – звезда сериала "Школа" Мария Кондратенко и таксист из Алматы Ерлан Баибазаров – спели чувственный сингл Димы "Сильно". Вокалисты довели звездных тренеров до слез. Участие продолжили оба участника, так как MONATIK "украл" к себе в команду Марию.

Чувственная песня One of us в исполнении Анжелы Кансузян и Галины Рудык заставила Dan Balana серьезно задуматься, кого же оставить в проекте. Тренера поблагодарили девушек за прекрасное выступление. Сам же молдавский музыкант отдал предпочтение Галине, а вокалистка из Абхазии отправилась домой.

Следующими в бой вступили участники из команды Тины Кароль. Дарью Полоротову и Максима Гару именовали Ромео и Джульеттой за их чувственное выступление. Кароль выбрала среди двух участников самого сильного – Дарью. Максима с первых секунд к себе в команду "украли" Настя Каменских и Потап.

Экосексуал Владислав Семенов и уличный музыкант Никита Ходос во время вокального боя спели легендарную песню группы "Сплин" "Выхода нет". MONATIK отдал предпочтение Владиславу.

Следующими на сцену вышли подопечные Насти Каменских и Потапа – Николай Свид и самородок из Одессы Руслана Калашникова. Им досталась непростая народная песня "Цвіте терен". Ребята справились с задачей, но в проекте остался только лишь один участник – Руслана. Как позже оказалась, девушка выступала на сцене с высокой температурой.

Под конец вокальных боев зажгли участники команды Dan Balan – Евгений Онишко и Индира Едильбаева. Девушка из Казахстана еще во время слепых прослушиваний запомнилась публике и просто не дала никаких шансов своему оппоненту. Выбор Dan был очевидным. Ситуацию спасли NK и Потап, забрав к себе в команду Евгения.

Завершали первый эфир вокальных боев подопечные Тины Кароль. Две телезвезды сошлись в нешуточной борьбе – ведущий Даниэль Салем и звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Артисты исполнили композицию "Позвони мне, позвони", устроив настоящее шоу на сцене. Во время их выступления Dan Balan закружил в танце "белую королеву вечера" Тину Кароль. Под эмоциональным впечатлением Тина оставила в проекте Даниэля, а Balan забрал к себе в команду Дарью.

Ранее мы рассказывали, как прошел последний день слепых прослушиваний на шоу "Голос країни 10".

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