Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Смена правил на Голосі країни-10: как прошли третьи вокальные "нокауты"

Подопечные Насти Каменских и Потапа боролись за места в прямых эфирах

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 09:01

В это воскресенье, 5 апреля, продолжились вокальные "нокауты" юбилейного сезона шоу "Голос країни". Отметим, что из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли прямые эфиры. В связи с этим этап "нокаутов" продлили, и теперь каждый эфир будет посвящен одному из тренеров. Сегодня за право выступать в прямых эфирах боролись подопечные Насти Каменских и Потапа. Отметим, что команда Dan Balan на прямые эфиры уже сформирована.

Читайте также:
MONATIK аплодировал стоя: душевное выступление звезды "Папіка" на Голосі країни-10

Первым в сегодняшнем выпуске на сцену вышел таксист из Алматы – Ерлан Баибазаров. Парень открыл в себе певческий талант, исполняя песню в караоке. На вокальных "нокаутах" Ерлану достался известный хит Ed Sheeran – Shape of you. Все звездные тренеры остались в восторге от его выступления и посоветовали Насте Каменских и Потапу отправить Ерлана на первый стул победителей. Супруги прислушались к коллегам.

19-летняя Олеся Лейченко с голосом Юлии Саниной поставила себе цель – довести всем, что она не копия звезды, а личность. Девушка исполнила украиноязычную композицию The Hardkiss "Жива". Потапу и Насте не хватило легкости в исполнении, поэтому Олеся заняла второй стул.

Украинская Билли Айлиш Тоня Сова получила второй шанс на проекте – во время вокальных "боев" она покинула команду MONATIK, но ПТП и NK спасли ее. Теперь она вышла на сцену бороться за право выступать в прямых эфирах. Девушка исполнила чувственный сингл Билли Айлиш ilomilo и заняла третье место.

Сексуальный айтишник Максим Перепелица разогрел публику своим необычным тембром, исполнив англоязычную песню Old Town Road. Настя Каменских и Потап отдали Максиму второе место. Таким образом Тоня Сова заняла четвертый стул и оказалась в зоне риска.

16-летняя Карина Балашова считает, что победить в шоу должна именно она. Юная певица единственная из участников исполняет рэп. На этот раз Карина спела мировой хит Say my name, но место на стульях победителей ей так и не досталось.

Следующей на сцену в новом амплуа вышла Анастасия Картвелишвили. Девушка работает художественным руководителем центра культуры и досуга "Слобожанский", отметившись на проекте яркими выступлениями. Настя впервые в шоу исполнила лирическую песню Ирины Билык – "Нас нет". Девушка так растрогала тренеров, что они отдали ей второй стул.

18-летняя Руслана Калашникова, которая видит музыку цветами, боролась сегодня за право быть в прямых эфирах, исполняя легендарный хит Adele – Hello. Но, к сожалению, девушка заняла место на скамейке запасных.

Юлия Коровко из Харькова, которая в подростковом возрасте столкнулась с буллингом из-за лишнего веса, на проект приходила на протяжении пяти сезонов, и только в этом году ей удалось пройти кастинг. 22-летняя певица исполнила на сцене "Голосу країни-10" песню Натальи Могилевской – "Відправила меседж" в необычной аранжировке. Юлии удалось завоевать первенство и таким образом попасть в прямые эфиры.

Завершением 12-го выпуска стало выступление 24-летней модели Катерины Степуры. Девушка исполнила хит Royals, чем просто "взорвала" зрительский зал. Настя c Потапом не смогли выбрать между Катериной и Максимом Перепелицей. Звездные супруги приняли решение создать дуэт. Отметим, что это впервые в мировой истории шоу, когда на этапе "нокаутов" был создан дуэт.

Кто из команды ПТП и NK прошел в прямые эфиры?

Ерлан Баибазаров

INSTAGRAM

Юлия Коровко

INSTAGRAM

Анастасия Картвелишвили

INSTAGRAM

Максим Перепелица

INSTAGRAM

Катерина Степура

INSTAGRAM

Также узнайте, как прошли вторые вокальные "нокауты" на шоу "Голос країни 10".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Голос країни-10": рекордсменка YouTube покорила сердца звездных тренеров Голос країни-10: кто из команды MONATIK прошел в прямые эфиры Участница Голосу країни-10, которая попала в "Миротворец", покинула шоу
шоу шоу-бизнес Настя Каменских и Потап Голос країни 10
Реклама

Новости партнеров

Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
Лень идти за хлебом: взяли 200 гр муки за минуты напекли лепешки
Лень идти за хлебом: взяли 200 гр муки за минуты напекли лепешки
Вкусный ужин без возни: все в одной сковородке
Вкусный ужин без возни: все в одной сковородке

Популярные статьи

Сегодня, 08:08Шоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

Вчера, 12:10Food

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

Вчера, 11:31Fun

Гадания на Благовещение 2020: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 08:00Fun

5 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

4 апреляFun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

4 апреляАфиша

Телеканал "Украина" покажет премьеру фильма "Дочки" с Ольгой Арнтгольц

3 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

3 апреляWellness

О пользе теплой воды: нужно ли ее пить натощак

3 апреляFun

Девушка на самоизоляции подстригла себя и ужаснулась от результата: видео

3 апреляШоу-бизнес

Экс-возлюбленный Ксении Собчак пытался покончить с собой: реакция телезвезды

3 апреляTravel

Небо над Европой с разницей в год: появилось захватывающее видео

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 апреляFood

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

3 апреляFun

Стюардесса на карантине и ее муж-комик показали, как можно зарабатывать деньги дома: смешное видео

3 апреляШоу-бизнес

Почему Анастасию Заворотнюк обвиняют во лжи: все, что нужно знать о болезни актрисы

3 апреляFun

"Извини, это первый раз": повара в Италии приготовили российскому врачу украинский борщ, фото

Новости партнеров

Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Лучший Рецепт Торта
Лучший Рецепт Торта "Наполеон"!
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей