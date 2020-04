Смена правил на Голосі країни-10: как прошли третьи вокальные "нокауты"

Подопечные Насти Каменских и Потапа боролись за места в прямых эфирах

В это воскресенье, 5 апреля, продолжились вокальные "нокауты" юбилейного сезона шоу "Голос країни". Отметим, что из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли прямые эфиры. В связи с этим этап "нокаутов" продлили, и теперь каждый эфир будет посвящен одному из тренеров. Сегодня за право выступать в прямых эфирах боролись подопечные Насти Каменских и Потапа. Отметим, что команда Dan Balan на прямые эфиры уже сформирована.

Первым в сегодняшнем выпуске на сцену вышел таксист из Алматы – Ерлан Баибазаров. Парень открыл в себе певческий талант, исполняя песню в караоке. На вокальных "нокаутах" Ерлану достался известный хит Ed Sheeran – Shape of you. Все звездные тренеры остались в восторге от его выступления и посоветовали Насте Каменских и Потапу отправить Ерлана на первый стул победителей. Супруги прислушались к коллегам.

19-летняя Олеся Лейченко с голосом Юлии Саниной поставила себе цель – довести всем, что она не копия звезды, а личность. Девушка исполнила украиноязычную композицию The Hardkiss "Жива". Потапу и Насте не хватило легкости в исполнении, поэтому Олеся заняла второй стул.

Украинская Билли Айлиш Тоня Сова получила второй шанс на проекте – во время вокальных "боев" она покинула команду MONATIK, но ПТП и NK спасли ее. Теперь она вышла на сцену бороться за право выступать в прямых эфирах. Девушка исполнила чувственный сингл Билли Айлиш ilomilo и заняла третье место.

Сексуальный айтишник Максим Перепелица разогрел публику своим необычным тембром, исполнив англоязычную песню Old Town Road. Настя Каменских и Потап отдали Максиму второе место. Таким образом Тоня Сова заняла четвертый стул и оказалась в зоне риска.

16-летняя Карина Балашова считает, что победить в шоу должна именно она. Юная певица единственная из участников исполняет рэп. На этот раз Карина спела мировой хит Say my name, но место на стульях победителей ей так и не досталось.

Следующей на сцену в новом амплуа вышла Анастасия Картвелишвили. Девушка работает художественным руководителем центра культуры и досуга "Слобожанский", отметившись на проекте яркими выступлениями. Настя впервые в шоу исполнила лирическую песню Ирины Билык – "Нас нет". Девушка так растрогала тренеров, что они отдали ей второй стул.

18-летняя Руслана Калашникова, которая видит музыку цветами, боролась сегодня за право быть в прямых эфирах, исполняя легендарный хит Adele – Hello. Но, к сожалению, девушка заняла место на скамейке запасных.

Юлия Коровко из Харькова, которая в подростковом возрасте столкнулась с буллингом из-за лишнего веса, на проект приходила на протяжении пяти сезонов, и только в этом году ей удалось пройти кастинг. 22-летняя певица исполнила на сцене "Голосу країни-10" песню Натальи Могилевской – "Відправила меседж" в необычной аранжировке. Юлии удалось завоевать первенство и таким образом попасть в прямые эфиры.

Завершением 12-го выпуска стало выступление 24-летней модели Катерины Степуры. Девушка исполнила хит Royals, чем просто "взорвала" зрительский зал. Настя c Потапом не смогли выбрать между Катериной и Максимом Перепелицей. Звездные супруги приняли решение создать дуэт. Отметим, что это впервые в мировой истории шоу, когда на этапе "нокаутов" был создан дуэт.

Кто из команды ПТП и NK прошел в прямые эфиры?

Ерлан Баибазаров

Юлия Коровко

Анастасия Картвелишвили

Максим Перепелица

Катерина Степура

