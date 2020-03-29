Голос країни-10: подробности вторых вокальных "нокаутов"

Подопечные Dan Balan боролись за места в прямых эфирах

В это воскресенье, 29 марта, продолжились вокальные "нокауты" юбилейного сезона шоу "Голос країни". Отметим, что из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли прямые эфиры на неопределенное время. В связи с этим этап "нокаутов" продлили и теперь каждый эфир будет посвящен одному из тренеров. Сегодня за право выступать в прямых эфирах боролись подопечные Dan Balan. Отметим, что команда MONATIK на прямые эфиры уже сформирована.

Учитель истории Назар Яцишин открывал сегодняшние "нокауты". Парень исполнил легендарный хит Forever young. Всем звездным тренерам пришлось по душе выступление Назара, а Дан предложил занять ему первый стул.

Следующей на сцену вышла звезда сериала "Папік" Дарья Петрожицкая, которую Дан "украл" у Тины Кароль во время вокальных боев. Актриса заворожила украинской песней Квитки Цисык – "Ой, ходить сон". MONATIK аплодировал стоя, а Dan Balan отдал девушке первое место, тем самым подвинув на вторую позицию Назара Яцишина.

Самая эпатажная участница "Голосу країни-10" Кристина Карабанова заставила зрителей подняться со своих мест исполнением мирового хита Supergirl. Тина Кароль посоветовала молдавскому исполнителю отправить девушку на 3 стул. Его мнение сошлось с дивой украинского шоу-бизнеса и у Кристины осталось мало шансов, чтобы пройти в прямые эфиры.

Еще одна яркая участница – гостья из Казахстана – Индира Едильбаева. С первых этапов соревнований другие участники видят в девушке сильную конкурентку. Мощный голос и невероятная красота – симбиоз для победы! Индира исполнила хит всех поколений – Cose della vita.

"Ты – моя находка", – с такими словами Балан отправил Индиру на первое место.

Эмоциональным стало выступление участника Сюй Чуань Юна – студента из Китая, который приехал в Украину два года назад, чтобы изучать язык и песни. На "нокаутах" он впервые спел англоязычный хит Whitney Houston – I Have Nothing. Сюй очень обеспокоен тем, что происходит в его родной стране и в мире. Он не виделся с родными уже долгое время, а потому не скрывает, что перед выходом на сцену ему трудно справиться с волнением.

Неожиданно для всех Dan Balan принял бесповоротное решение – Сюй занял место на скамейке запасных, так и не получив возможности пройти дальше.

Певица с детским голос Галина Рудык поборолась на место в прямом эфире, исполняя англоязычную композицию Alone. Балан оставил девушку в шоу, но Кристине Карабановой пришлось пересесть на скамейку запасных, а это означает, что ее шансы выйти в прямые эфире уменьшились. Звездный тренер в знак поддержки попытался обнять Кристину, но певица достаточно остро дала понять, что обиделась.

"Тот момент, когда я рад, что выбрал Галину", – прокомментировал Дан поведение Кристины.

После таких "страстных" разборок на сцену вышла 33-летняя мама и вокалиста Тамара Балюк. Певица исполнила культовую композицию Stop, но не смогла занять место на стуле победителей.

Одной из самых юных участниц шоу Анастасии Балог своим необычным исполнением песни Summertime Sadness удалось подвинуть Индиру и занять первый стул. 16-летнюю девушку мы увидим в прямых эфирах.

На "закуску" Dan Bakan оставил харизматичного участника – победителя шоу "Голос.Діти-2" Романа Сасанчина. Парень спел известный украинский сингл группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали". Тина Кароль уверена, что голосование за ее бывшего подопечного просто "разорвет" прямые эфиры.

Но Дан не разделил мнение своей коллеги и отправил Романа на скамейку запасных. Его спасла Тина, совершив "кражу". Роман Сасанчин прошел на этапы прямых эфиров, но уже в составе команды Кароль.

Кто из команды Dan Balan прошел в прямые эфиры?

Индира Едильбаева

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Дарья Петрожицкая

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Анастасии Балог

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Назар Яцишин

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Также узнайте, как прошли первые вокальные "нокауты" на шоу "Голос країни 10".

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