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"Голос країни-10": рекордсменка YouTube покорила сердца звездных тренеров

Индира Едильбаева перепела хит Cose della vita

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 23:09

Во время вторых вокальных "нокаутов" на "Голосі країни-10" выступила подопечная молдавского исполнителя Dan Balan. Гостья из Казахстана – Индира Едильбаева за время участия в проекте стала рекордсменкой YouTube, набрав миллионы просмотров.

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28-летняя Индира c первых этапов соревнований стала для других участников сильной конкуренткой. Еще бы мощный голос и невероятная красота – симбиоз для победы! Гостья из Казахстана исполнила хит всех поколений – Cose della vita.

"Ты находка для моей команды. И вместе мы можем сделать такой продукт, который смогли бы ощутить люди разных возрастных групп и разных народов", – с такими словами Балан отправил Индиру на первое место, что позволило девушки пройти в прямые эфиры.

Напомним, что из-за карантина прямые эфиры популярного вокального шоу "Голос країни-10" переносятся и состоятся без зрителей. Такое решение приняли продюсеры шоу.

На прошлой недели выступили участники команды украинского певца MONATIK. Узнайте, кто прошел в прямые эфиры.

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