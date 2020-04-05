Голос країни-10: таксист из Алматы перепел хит Эда Ширана

Ерлан Баибазаров прошел в прямые эфиры

Во время третьих "нокаутов" на сцене вокального конкурса "Голос країни-10" выступил один из самых неординарных участников – Ерлан Баибазаров. Таксист из Казахстана еще с этапов слепых прослушиваний удивил звездных тренеров необычным тембром голоса.

Его наставники Настя Каменских и Потап предложили Ерлану спеть известную во всем мире песню Эда Ширана – Shape of you. Парень оправдал все надежды звездных супругов и перепел хит британского музыканта, играя во время выступления на народном инструменте.

Более того, Тина Кароль, Дима Монатик и Дан Балан посоветовали ПТП и NK отправить Ерлана на первый стул победителей. Супруги прислушались к коллегам и тем самым обеспечили ему место в финале.

"Мы тобой очень гордимся. В таком стандартном мире ты просто ломаешь стереотипы, рвешь вперед и тебя невозможно не запомнить", – прокомментировала выступление подопечного Настя Каменских.

Напомним, что из-за карантина прямые эфиры популярного вокального шоу "Голос країни-10" переносятся и состоятся без зрителей. Такое решение приняли продюсеры шоу.

Также узнайте, кто из подопечных MONATIK прошел в прямые эфиры.

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