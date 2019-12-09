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"Голос країни 10": Тина Кароль и Dan Balan стали тренерами юбилейного сезона

10-й сезон проекта стартует уже 19 января 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38
Тина Кароль и Dan Balan Фото: Антон Кулаковский
Тина Кароль и Dan Balan
Фото: Антон Кулаковский

Стали известны имена первых звездных тренеров юбилейного десятого сезона "Голос країни". Ими стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, и международный артист Dan Balan, прошлогодний тренер-победитель.

Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото:

Поклонников очень порадовала новость, ведь за развитием их отношений во время "Голосу країни 9" следила вся страна, и звездам неоднократно приписывали роман. Ранее певица в шутку говорила, что своими комплиментами и подарками Dan Balan пытается ее обезоружить как соперницу, но харизматичный певец не отступал и продолжал завоевывать сердце артистки. Во время одного эфира он подарил ей маленькую мягкую игрушку кенгуру и назвал Тину Кароль своим "Кенгурушем", который с тех пор стал символом их отношений.

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"В наших отношениях есть особый символ, это "Кенгуруш". Он возник на "Голосі країни". Этим подарком я хочу нам пожелать, чтобы мы в новом году наконец нашли с тобой то, что так давно искали", – сказал Dan Balan.

В свою очередь, Тина Кароль тоже подготовила для певца сюрприз. Она презентовала ему маленькую коробочку, вроде тех, в которых дарят ювелирные украшения. Певец пошутил и сказал, что он согласен, решив, что внутри кольцо, которое символизирует какое-то предложение. Впрочем, в коробочке было украшение в виде ключика.

Тина Кароль и Dan Balan на "Голосі країни"
Тина Кароль и Dan Balan на "Голосі країни"
Фото: пресс-служба

"Возможно, это ключ от сердца Тины, тогда я на него долго ждал. Это многое значит для меня", – прокомментировал подарок Dan Balan.

Приятным сюрпризом также стала информация о дате премьеры проекта. Так, телезрители увидят первые выпуски "Голосу країни 10" уже 19 января. Имена других тренеров пока держатся в секрете, но продюсеры интригуют изменениями, ведь юбилейный сезон обещает быть очень сильным.

Напомним, Dan Balan рассказал, зачем Тина Кароль звонит ему по ночам.

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