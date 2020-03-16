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"Голос країни 10": у подопечной Тины Кароль случилась паническая атака

Выступление офицера ВСУ и юной певицы оказалось под угрозой

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 00:39

В воскресенье, 15 марта, прошел заключительный эпизод этапа "Бои" юбилейного сезона шоу "Голос країни-10". Последними на сцену вышли участники команды Тины Кароль – офицер ВСУ Василий Процюк и девушка с мощным голосом, которая пришла на проект второй раз, Ольга Мельник. Но их выступление оказалось под угрозой срыва!

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А все потому, что перед выходом на сцену у Ольги произошла паническая атака. Девушка начала плакать и хотела отказаться от выступления. Но в последней момент вокалистке удалось справиться с нервами, взяв себя в руки. В результате Василий Процюк и Ольга Мельник сошлись в чувственном дуэте, впечатлив зрителей эмоциональным и откровенным исполнением песни Скрябина "Спи собі сама".

Тина Кароль отметила, что у Ольги боевой характер, и дала ей шанс еще раз попробовать свои силы уже во время вокальных нокаутов.

Также узнайте, как прошел первый этап вокальных боев на шоу "Голос країни 10". Ко всему, в первом эфире вокальных боев Тина Кароль, Настя Каменских, Потап, Dan Balan и MONATIK перепели мировой хит Dance Monkey.

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