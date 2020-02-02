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"Голос країни 10": участником вокального шоу стал экс-солист известной группы

Евгений Анишко стал новым членом команды Dan Balan

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:24
"Голос країни 10": Евгений Анишко из группы «4 Короля»
"Голос країни 10": Евгений Анишко из группы «4 Короля»
Фото: пресс-служба

В это воскресенье, 2 февраля, стартовал третий этап слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни 10". На сцене проекта выступил Евгений Анишко, который пел в известном в начале 2000-х бойз-бэнде "4 Короля".

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Сейчас Евгений дублирует кино и мультфильмы и преподает вокал в престижной музыкальной академии страны – Глиера. Певец хочет стать известным не только в кругу музыкантов, но и ощутить плоды 20-летней работы в музыкальной сфере. Мужчина исполнил зажигательный трек Luis Fonsi Despacito.

К артисту обернулся Dan Balan, который и стал его тренером. Другие звезды так и не узнали голос артиста, который ранее пел в известной группе. Когда кресла обернулись, Тина Кароль узнала Евгения и вспомнила совместные студенческие годы. А вот молдавский исполнитель о такой группе ранее не слышал, но теперь Евгений Анишко – новый член его команды.

Мы также рассказали, как прошел второй выпуск слепых прослушиваний на "Голосі країни 10". Также узнайте как прошел первый выпуск юбилейного сезона "Голос країни 10".

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