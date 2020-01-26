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"Голос країни 10": украинец из Канады покорил шоу песней Владимира Ивасюка

52-летний Алекс Фесяк впервые побывал в Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:55
"Голос країни 10": Алекс Фесяк
"Голос країни 10": Алекс Фесяк
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Во втором выпуске шоу "Голос країни 10", который состоялся 26 января, украинец из Канады покорил шоу легендарной песней. 52-летний Алекс Фесяк, впервые приехавший в Украину, исполнил на слепом прослушивании композицию "Червона рута".

Смотрите в сюжете, как украинские знаменитости зарабатывают за границей:

В десятом юбилейном сезоне "Голосу країни" выступили новые участники, которые боролись за места в команде звездных наставников. Напомним, что ими стали Dan Balan, MONATIK, Тина Кароль, а также Потап и Настя Каменских, для которых выделили специальное двойное кресло.

Во втором эфире слепых прослушиваний на сцену вышел 52-летний украинец Александр Фесяк, который уже долгое время живет в Канаде и стал там местной звездой. Он рассказал, что с детства учил украинский язык по народным песням, а в Украину приехал впервые.

"Чтобы научить меня украинскому языку, родители пели мне песни. В пятнадцать лет я со своими украинскими друзьями создал группу "Дунай". Мы уже вместе поем 37 лет и объездили всю Канаду и Америку с гастролями. Я продолжаю дело Квитки Цисык, исполняя с группой украинские народные песни", – говорит вокалист.

На проекте он спел песню "Червона рута", хотя ему не удалось развернуть тренерские кресла.

Узнайте, как прошел первый выпуск юбилейного сезона "Голос країни 10".

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Тина Кароль Dan Balan MONATIK Голос країни Настя Каменских и Потап Голос країни 10
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