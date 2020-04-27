Голограмма вместо ведущих и долгожданный дуэт: как прошел суперфинал Голосу країни-10

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В это воскресенье, 26 апреля, состоялся суперфинал юбилейного сезона шоу "Голос країни". Финал главной битвы эпохи прошел в необычном формате, учитывая правила безопасности в условиях карантина. Ведущие и участники не пересекались и не контактировали друг с другом так. А звездные тренера – Тина Кароль, Потап с Настей Каменских, Dan Balan и MONATIK – включались в эфир из дома.

Ко всему, организаторы шоу приняли решение сделать эфир благотворительным, а это значит, что все полученные средства от голосования и продажи рекламы пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.

Чем удивляли суперфиналисты и кто стал победителем вокальной битвы – далее в материале Сегодня.Lifestyle.

Команда MONATIK

Этап суперфинала открывала команда MONATIK. Первым выступал на главной вокальной сцене Украины современный гуцул Иван Роман с легендарной песней Владимира Ивасюка.Парень из маленького украинского села исполнил "Водограй" в современной аранжировке. Иван признался, что до сих пор не верит – он в суперфинале грандиозного шоу.

Следующей на сцену вышла одна из самых сильных участниц "Голосу країни-10" Мелен Пасса. 28-летняя певица из Харькова исполнила в суперфинале сингл Depeche Mode о внутренней вере человека – Personal Jesus. Dan Balan отметил, что Мелен стала частью истории вокального шоу. Также певец остался в восторге от образа и голоса суперфиналистки.

"Я пытаюсь освободиться от мурашек от комментария Дана и от выступления Мелен. Ты – настоящая голливудская суперзвезда, ты необъятная библиотека таланта. Не останавливайся и идти только вперед", – так прокомментировал выступление своей подопечной MONATIK.

Бывший сценарист "Голосу країни" и "Танців з зірками" Юрий Самовилов удивлял в финале исполнение бессмертного хита Black Black Heart. Отметим, что Дима Монатик на этапе "нокаутов" спас Юрия и подарил ему возможность выступить в финале.

С хитами "Океана Ельзи" в бой вступил "голос детских домов" и человек, на судьбу которого выпало много трудностей – Сергей Асафатов. Подопечный MONATIK в своей свойственной манере исполнил попурри из самых популярных песен украинской группы – "Кішка" и "Зелені очі".

"Неважно, где ты родился и кто твои родители. В этой жизни возможно все", – заявил суперфиналист.

Выступления команды MONATIK закрывала талантливая вокалистка Лида Ли, которая 6 лет назад проиграла в вокальной "битве" популярной певице MARUV. Девушка исполнила чувственную композицию на украинском языке "Жалі".

Согласно зрительскому голосованию, во второй этап финала прошел Сергей Асафатов.

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Команда Dan Balan

Первым выступления команды молдавского исполнителя открыл учитель истории – Назар Яцишин. Даже в условиях карантина парень продолжает в режиме онлайн преподавать детям, но это не помешало ему подготовиться к финалу и исполнить англоязычный хит It's Аlright. Его наставник остался в восторге от выступления Назара.

Звезда сериала "Школа" и блогер Мария Кондратенко за один сезон успела побывать в трех разных командах. И сегодня девушка борется за победу в финале "Голосу країни-10" под руководством Dan Balan. Мария исполнила украинскую народную песню "Ой, у гаю при Дунаю".

Из-за карантина в Украину не смогла прилететь участница из Казахстана Индира Едильбаева. В финале выступление девушки транслировалось из Алматы.

"Я рада, что сегодня исполняю легендарный хит Dan Balan "Лишь до утра"", – призналась финалистка. В свою очередь, молдавский исполнитель заявил, что прочувствовал магию ее голоса и искренности.

Анастасия Балог - самая младшая финалиста "Голосу країни-10". 16-летняя девушка перед выступлением часто созванивалась с Даном и прислушивалась к его наставлениям. Анастасия зажгла на главной вокальной сцене Украины с англоязычным хитом Dua Lipa – Physical.

Последней из команды певца на сцену вышла звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Актриса спела композицию музыканта Goran Bregovic Ederlezi и завоевала сердца Потапа с Настей Каменских.

"Мы болеем всей семьей за тебя", – сказал Потап.

Напомним, что сегодня финал разделился на два этапа. По результатам зрительского голосования, в суперфинал из команды Dan Balan прошла Индира Едильбаева.

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Команда Насти Каменских и Потапа

Стартовала команда звездных супругов с выступления новоиспеченного дуэта Максима Перепелици и Катерины Степуры. Напомним, что во время вокальных "нокаутов" Настя Каменских и Потап приняли неожиданное решение и создали дуэт. Впервые в мировой истории шоу организаторы сменили правила на этих этапах.

Максим и Катерина устроили настоящее шоу с зажигательными танцами и стримом на видеокамеры под англоязычную композицию 4 minutes.

Народная героиня Юлия Коровко исполнила в первом этапе финала украинскую композицию певицы Квитки Цисык "Черемшина".

Таксист-самородок из Казахстана Ерлан Баибазаров с первых секунд своего выступления на слепых прослушиваний завоевал сердца не только тренеров, но и украинских зрителей. Почти за 5 тысяч километров от Киева Ерлан спел в финале "Голосу країни-10" чувственный сингл Wicked Game.

Виталий Окс, которого тренеры забрали из команды Тины Кароль, боролся за победу в шоу с песней 7 rings. Несмотря на высокие ноты и спецэффекты, Dan Balan заявил, что ему совсем не понравился номер. Наставники Виталия – ПТП и NK – в корне не согласились со своим коллегой и поблагодарили парня за труд.

Номер Анастасии Картвелишвили стал завершающим для команды Dan Balan в первом этапе. Девушка исполнила зажигательную песню Верки Сердючки "Все будет хорошо".

Во второй этап суперфинала прошел еще один участник из Казахстана – Ерлан Баибазаров.

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Команда Тины Кароль

Любимица зрителей и фанат Тины Анна Трубецкая также, как и участники из Казахстана, не смогла прилететь в Украину из-за карантина. Девушка выступала в прямом эфире из Беларуси, исполняя украинскую песню группы "Океан Ельзи" – "Без бою".

Выбор Тины Кароль в прошлом эфире вызвал много споров, ведь не все зрители были согласны с решением поп-звезды касательно Даниэля Салема.

"Я знаю, что я не самый сильный участник, но я знаю, как это – работать над собой. Я посвящаю это выступление всем врачам", – заявил артист. В прямом эфире звезда исполнил лирическую композицию группы "Мачете" "Нежность".

Дарья Полоротова, которую сравнивают с Билли Айлиш, в прямом эфире сделала ставку на песне именно этой исполнительницы. Девушка исполнила сингл No Time To Die.

Победитель шоу "Голос.Діти" Роман Сасанчин снова оказался в команде Тины Кароль, которая в прошлом эфире "украла" его у Dan Balan. Парень снова намерен принести своей наставнице победу и спел в финале украинскую песню "Цвіте черешня", которую посвятил медикам и своей самой родной женщине.

С самого начала юбилейного сезона Ольгу Мельник считали потенциальным победителем. Девушка уже пробовала свои силы в "Голосі країни-4", но не смогла одержать победу. В прямом эфире Ольга спела символическую песню "В мене немає дому".

Зрители сделали выбор в сторону Романа Сасанчина. Именно он во втором этапе будет бороться за победу в шоу.

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Суперфинал и имя победителя

Зрители в первом этапе финала проголосовали за четырех участников из разных команд, которые в суперфинале сошлись в поединке – Ерлан Баибазаров, Индира Едильбаева, Сергей Асафатов и Роман Сасанчин. Суперфиналисты исполнили песни, с которыми пришли на слепые прослушивания.

Индира Едильбаева – "Мелодія"

Сергей Асафатов – "Вахтерам"

Ерлан Баибазаров – Feel it still

Роман Сасанчин – Luna tu

Согласно выбору зрителей, в юбилейном сезоне "Голосу країни" победил Роман Сасанчин из команды Тины Кароль. Интересно, что это уже вторая совместная победа парня с Тиной. Во втором сезоне "Голос. Діти" Роман Сасанчин также принес победу поп-диве украинского шоу-бизнеса.

Сюрприз от Тины Кароль и Dan Balan

Пока зрители голосовали, на них ждал сюрприз от Тины Кароль и Dan Balan. На дуэт пары, которой уже давно приписывают роман, поклонники ждали два года! Специально для финала "Голосу країни-10" молдавский исполнитель написал чувственную песню "Помнишь". Неожиданно для всех Тина и Дан спели вместе в доме поп-певицы.

После выступления артистов ведущая Катя Осадчая заявила: "Тина Кароль и Dan Balan в одном доме! Что это значит? Они вместе проводят карантин в доме певицы". Правда, сами звезды слухи о своем романе так и не прокомментировали.

Напомним, что в прошлом эфире Dan Balan познакомил Тину Кароль со своей мамой. Людмила приготовила для звезд свадебную песню.

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