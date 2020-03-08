"Голос країни 10": звезда сериала "Школа" и таксист из Алматы довели тренеров до слез

Вокалисты исполнили хит MONATIK "Сильно"

Сегодня, 8 марта, после слепых прослушиваний стартовали первые вокальные бои шоу "Голос країни-10". Участники звездных команд соревновались за победу в главной битве эпохи, исполняя на сцене одну песню дуэтом.

Команда Насти Каменских и Потапа приготовила подарок MONATIK. Их подопечные – звезда сериала "Школа" Мария Кондратенко и таксист из Алматы Ерлан Баибазаров – спели чувственный сингл Димы "Сильно". Вокалисты довели звездных тренеров до слез. NK и Потап не томили зрителей и моментально объявили свое решение – борьбу в шоу продолжает таксист. Но, по правилам шоу, звездные тренера имели право на "кражу". MONATIK забрал к себе в команду звезду сериала "Школа".

Перед выступлением Ерлан признался, что очень переживал. Ведь ему пришлось бороться за место в проекте с настоящей украинской звездой.

Ранее мы рассказывали, как прошел последний день слепых прослушиваний на шоу "Голос країни 10". Также в первом эфире вокальных боев Тина Кароль, Настя Каменских, Потап, Dan Balan, MONATIK перепели мировой хит под названием Dance Monkey.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться