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"Голос країни 10": звезда сериала "Школа" и таксист из Алматы довели тренеров до слез

Вокалисты исполнили хит MONATIK "Сильно"

Анастасия Очеретнюк
Вчера, 23:16

Сегодня, 8 марта, после слепых прослушиваний стартовали первые вокальные бои шоу "Голос країни-10". Участники звездных команд соревновались за победу в главной битве эпохи, исполняя на сцене одну песню дуэтом.

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Команда Насти Каменских и Потапа приготовила подарок MONATIK. Их подопечные – звезда сериала "Школа" Мария Кондратенко и таксист из Алматы Ерлан Баибазаров – спели чувственный сингл Димы "Сильно". Вокалисты довели звездных тренеров до слез. NK и Потап не томили зрителей и моментально объявили свое решение – борьбу в шоу продолжает таксист. Но, по правилам шоу, звездные тренера имели право на "кражу". MONATIK забрал к себе в команду звезду сериала "Школа".

Перед выступлением Ерлан признался, что очень переживал. Ведь ему пришлось бороться за место в проекте с настоящей украинской звездой.

Ранее мы рассказывали, как прошел последний день слепых прослушиваний на шоу "Голос країни 10". Также в первом эфире вокальных боев Тина Кароль, Настя Каменских, Потап, Dan Balan, MONATIK перепели мировой хит под названием Dance Monkey.

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шоу вокал Голос країни 10
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