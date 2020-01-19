"Голос країни 10": звездные тренера открыли юбилейный сезон зажигательным треком

Украинские артисты исполнили хит Bad Guy

Звездные тренера шоу "Голос країни 10" Фото: Instagram

В воскресенье, 19 января, стартовал десятый юбилейный сезон вокального шоу "Голос країни". В этому году к звездным тренерам Тине Кароль, Потапу, MONАTIK и Dan Balan присоединилась украинская певица Настя Каменских. Она стала пятой судьей, но кресел в шоу осталось все же четыре. Впервые в истории проекта появилось "двойное кресло". Это означает, что звездные супруги Потап и NK вместе будут выбирать себе в команду талантов.

Первый выпуск популярного шоу начался с зажигательного выступления, которое устроили все тренера. Тина Кароль, Потап, Настя Каменских, MONАTIK и Dan Balan вместе исполнили мировой хит юной певицы Билли Айлиш под названием Bad Guy.

По итогу первого эфира "слепых прослушиваний" звезды набрали в себе в команду несколько участников: у Дана Балана – 2 участника, Тины Кароль – два конкурсанта, у Потапа с NK – один исполнитель, а у MONATIK – три вокалиста.

Также узнайте все подробности первого выпуска юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни 10".

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