"Голос країни 9": 23-летняя одесситка оригинально перепела хит KAZKA "Свята"

Девушка отправилась в команду Дмитрия Монатика

Владислава Бердникова Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В пятом выпуске "Голос країни 9", который прошел 17 февраля, участники исполняли множество хитов мировых звезд. Кроме них, звучали песни и украинских популярных исполнителей, в том числе группы KAZKA. 23-летняя Владислава Бердникова призналась, что в течение пяти предыдущих лет ходила на кастинги "Голоса", но ей не удавалось добраться до этапа "слепых прослушиваний". Девушка призналась, что все это время много работала над собой и даже создала группу, у которой, по словам Влады, "есть своя маленькая аудитория".

На сцене "Голос країни 9" девушка исполнила песню KAZKA "Свята". К Владе повернулся Дмитрий Монатик. Артисту очень понравилось, как девушка переделала песню. "Я именно такой креатив и ищу, поэтому повернулся", – отметил Монатик.

Ранее мы писали о том, как прошел четвертый эфир шоу "Голос країни 9".

Кроме этого, в прошлом выпуске на "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль. Девушка без ума от Тины Кароль и ее творчества. Более того, у Дарьи есть внешняя схожесть с ее кумиром.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram